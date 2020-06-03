MSI анонсировала новые настольные системы с процессорами Intel 10-го поколения





Компания MSI подготовила к выпуску несколько новых компьютеров, основанных на процессорах Intel 10-го поколения. Среди новинок значится первый мини-ПК с чипом Comet Lake – Cubi 5 10M. Это устройство выполнено в компактном корпусе и может размещаться на обратной стороне монитора при помощи крепления VESA.

Система включает процессор Intel Core i3 10110U с частотой 2,1 ГГц и показателем TDP 15 Вт. Устройство также оснащено интегрированным в процессор графическим ядром Intel UHD, оперативной памятью DDR4 объёмом 8 ГБ с частотой 2666 МГц и твердотельным накопителем ёмкостью 256 ГБ. Мини-ПК MSI Cubi 5 10M несёт на борту один порт USB 3.2 Gen 1 Type C, три порта USB 3.2 Gen 1 Type A, два порта USB 2.0, видео выходы Display Port и HDMI, гигабитный сетевой порт, модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Такая конфигурация MSI Cubi 5 10M с предустановленной операционной системой Windows 10 Home оценивается в $549.

Также предлагается более доступная модель MSI Cubi N 8GL на базе процессоров Intel Gemini Lake. Конфигурация может включать чипы Celeron N4000, Celeron N4100 или Pentium N5000, 4 или 8 ГБ ОЗУ, SSD ёмкостью 64 ГБ и жёсткий диск ёмкостью 500 ГБ. Интерфейсы представлены четырьмя портами USB 3.1 Gen 1 Type-A, видео выходами VGA и HDMI, гигабитным сетевым портом, модулями беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2. Данная модель поступит в продажу в июле с предустановленной ОС Windows 10 Pro по цене от $319.

MSI Pro 16T представляет собой моноблочный компьютер с 15,6-дюймовым сенсорным дисплеем (разрешение 1366×768 точек). Конфигурация может включать процессоры Celeron и Pentium с показателем TDP 15 Вт. Базовая версия включает 4 ГБ оперативной памяти (поддерживается до 32 ГБ), твердотельный накопитель ёмкостью 256 ГБ, интегрированное графическое ядро. Для подключения периферийных устройств доступны четыре порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, два порта USB 2.0, два порта COM для подключения POS-устройств. Также предусмотрены видео выход VGA, кард-ридер и два динамика мощностью по 1,5 Вт. Сетевые интерфейсы представлены гигабитным портом Ethernet и модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Цена базовой версии с Windows 10 Home составляет $499.

Наконец, моноблочный компьютер MSI Pro 24 X 10M получил 23,8-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, но о поддержке сенсорного ввода уже не говорится. На выбор пользователей доступны процессоры Celeron U, Pentium Gold U или или Comet Lake U. Базовая версия получила 4 ГБ оперативной памяти (с возможностью расширения до 32 ГБ) и твердотельный накопитель ёмкостью 64 ГБ. Новинка оснащена четырьмя портами USB 3.2 Gen 1 Type-A, двумя портами USB 2.0, видео выходом HDMI, двумя гигабитными сетевыми портами, модулями беспроводной связи беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Цена базовой конфигурации с ОС Windows 10 Pro составляет $499.

Источник: neowin