МВД: с 24 июля в Украине заработают новые правила получения водительского удостоверения

Министество внутренних дел Украины напомнило, что с 24 июля 2022 года начнут действовать новые правила получения водительского удостоверения. Изменится подход к обучению и алгоритм сдачи экзаменов — теоретическую и практическую части подготовки водителей отныне разграничивают.

Теперь желающим получить водительское удостоверение сначала необходимо пройти теоретический курс обучения в автошколе и успешно сдать тестирование в территориальном сервисном центре МВД. А уже со знаниями ПДД и со Свидетельством об окончании теоретической подготовки начинать практический курс и выезжать на улицы за рулем. Такое разграничение учебного процесса не просто выглядит логичным, но вводится еще и с учетом мирового опыта. Фактически это станет гарантией безопасности на дорогах, поскольку к практическому обучению будут допускаться только те, кто уже знает правила дорожного движения.

На теоретическом курсе обучения человеку нужно овладеть правилами дорожного движения, правилами эксплуатации транспортных средств, основами безопасности движения и оказанием медицинской помощи. Внутренний теоретический экзамен в автошколе отменяется.

После обучения учебное заведение формирует Свидетельство об окончании теоретической подготовки и вносит данные в Единый государственный реестр МВД. Затем – экзамен в территориальном сервисном центре МВД, кроме будущих водителей категорий ВЕ, С1Е, СЭ, D1E и DE.

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Все, кто успешно его сдает, получают Свидетельство, являющееся пропуском на практический курс обучения. Свидетельство будет действовать в течение 1 года. То есть тот, кто успешно сдал теоретический экзамен имеет целый год на то, чтобы пройти практический курс обучения. При условии, если этот срок прошел, а человек, который хотел получить водительское удостоверение, так и не сдал следующий экзамен по практическому вождению, он должен начинать обучение сначала.

На практическом курсе нужно научиться управлять автомобилем. После его завершения – экзамен. Сдача практического экзамена в автошколе обязательна. Заведение будет выдавать Свидетельство об окончании практической подготовки. Оно будет действовать в течение двух лет.

Следует отметить, что ранее смена автошколы не предполагалась. Теперь же можно выбрать из аккредитованных учебных заведений одно для теоретического обучения, а для практического – другое.

Все, кто до 24 июля 2022 года, то есть до вступления Постановления в силу, начали подготовку, переподготовку в автошколе и повышение квалификации водителей транспортных средств, продолжают обучение в соответствии со старыми нормами и сдают внутренние экзамены в автошколе и экзамены в территориальном сервисном центре МВД по старому алгоритму.

Источник: МВД