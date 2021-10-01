МВС України ініціюватиме підключення всіх наявних камер відеоспостереження до системи «Безпечна країна»

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що МВС ініціюватиме підключення всіх камер спостереження до системи «Безпечна країна». В МВС вважають, що таким чином можна значно пришвидшити слідчі дії та кримінальні провадження під час розслідування резонансних справ.

Зокрема, Денис Монастирський зазначив, що вже десятий день триває розслідування замаху на вбивство першого помічника Президента України Сергія Шефіра, і хоч відпрацьовані всі першочергові слідчі дії, справа рухалася б швидше, аби по всій Україні працювала система «Безпечна країна».

«Розслідування замаху на вбивство помічника президента Сергія Шефіра триває 10-й день. Висновки робити зарано. Наразі вивчають відеозаписи з приватних відеокамер. І це одне з питань, яке буде підіймати МВС — якби всі камери були під’єднанні до системи «Безпечна країна», відпрацювання у кримінальному провадженні проходило б швидше»,- заявив очільник правоохоронного відомства.

Денис Монастирський додав, що правоохоронці відпрацювали 430 гектарів лісу поруч з місцем злочину. Зброю поки що не знайдено.

Нагадаємо, 22 вересня в Обухівському районі Київської області, близько 10:20 години, було здійснено обстріл автомобіля, в якому їхав перший помічник Президента України Сергій Шефір. Експертиза підтвердила, що в автомобіль влучило 18 куль.

Джерело: МВС України