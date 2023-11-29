Новости Украина 29.11.2023 в 15:35 comment views icon

Минцифры запустило проект CDTO Campus — чтобы вырастить «специалистов для цифровых реформ»

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Юрій Орос

Автор новин

Минцифры запустило проект CDTO Campus — чтобы вырастить «специалистов для цифровых реформ»

Министерство цифровой трансформации Украины запустило проект CDTO Campus. Его цель — обеспечить государство квалифицированными специалистами для реализации цифровых реформ, а также подготовить и поддержать госслужащих, работающих в сфере цифровой трансформации.

Цифровая трансформация названа одним из приоритетов государства, чтобы каждая государственная структура, община, город могли самостоятельно управлять процессами. Для этого нужны люди с лидерскими способностями, навыками цифровизации, способными инициировать и воплощать изменения, создавать команды, правильно коммуницировать проекты.

Согласно замыслу CDTO Campus позволит масштабировать цели и проекты Министерства цифровой трансформации по всей стране. А его потенциальный успех может ускорить реформы, ускоряющие наш европейский выбор.

Образовательный проект содержит 4 типа учебных программ: долгосрочные, кратковременные, лидерские и custom programs (Персонализированные программы). В краткосрочные программы входит учебный курс об основах искусственного интеллекта от AI HOUSE — некоммерческой организации, которая является частью экосистемы Roosh. Ее главная цель – построить ИИ-комьюнити в Украине. Курс от Cisco по внедрению безопасных цифровых решений, а также курс о защите персональных данных от финансируемого ЕС проекта EU4DigitalUA.

Проект предусматривает смешанную систему обучения: участники могут посещать занятия в Киеве или присоединиться дистанционно. В завершение офлайн-модуля студенты получают доступ к кратким видеолекциям и интерактивным задачам в мобильном приложении CDTO Campus.

Минцифры запустило проект CDTO Campus — чтобы вырастить «специалистов для цифровых реформ»

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