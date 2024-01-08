Myrow разработала дисплей в стиле Peloton для гребных тренажеров

На выставке CES 2024 компания Myrow представила 22-дюймовый экран, модернизированный для гребных тренажеров Concept2.

Планшет крепится на подставку для монитора с помощью пары болтов, не повреждая имеющееся оборудование. На нем можно просматривать занятия по гребле, другие специальные тренировки или стриминговый контент; также дисплей подключается к монитору PM5 и может получать данные о ваших усилиях в гребле.

Myrow — это творение рук Гэри Симпсона, основателя телекоммуникационной компании Transit Wireless.

Продажи предварительно планируют открыть в феврале, а доставку начать в апреле. Стоимость планшета и крепления — $500, еще в $30 в месяц обойдутся видеозанятия или другие приложения в подписке.

Источник: Engadget