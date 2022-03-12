Новости

На госорганы Украины произошла кибератака. На почту рассылались письма со ссылкой на скачивание вредоносной программы Cobalt Strike Beacon

На госорганы Украины произошла кибератака. На почту рассылались письма со ссылкой на скачивание вредоносной программы Cobalt Strike Beacon

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события при Госспецсвязи Украины CERT-UA выявила распространение электронных писем якобы от имени государственных органов Украины с призывами скачать обновления для повышения безопасности ПК. В теле письма  содержалась ссылка на веб-сайт hxxps://forkscenter[.]fr/, с которого предлагалось скачать «критические обновления» в виде файла «BitdefenderWindowsUpdatePackage.exe» размером около 60МБ. Этот файл запускал загрузчик «alt.exe», устанавливающий ряд файлов, среди которых была вредоносная программа. 

«В рамках исследования определено, что запуск загруженного файла one.exe приведет к поражению компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.  Если вы получали или открывали указанное письмо, немедленно сообщите на почту [email protected]«, — сказано в публикации.

Украинские специалисты по кибербезопасности «со средним уровнем уверенности» ассоциировали выявленную активность с деятельностью группы UAC-0056, которая также известна под названием Lorec53. Около месяца назад эта же группа предприняла попытку кибернападения на государственные организации Украины с использованием вредоносных программ SaintBot и OutSteel.

Группа Lorec53 активная в Восточной Европе и представляет собой новый тип постоянной серьезной угрозы (APT), впервые идентифицированный NSFOCUS Security Labs. Компания обнаружила, что перехватываемые трояны-шпионы группы впервые появились в 2020 году, а в начале 2021 года начали проводиться масштабные кибершпионские атаки против Украины и Грузии. Цели кибератак этой группыи тесно связаны с национальными интересами рф.


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить