На карту Киева нанесли российские и белорусские топонимы, которые планируют переименовать

Еще одна полезная карта, созданная в военное время, показывает русские и белорусские топонимы (ссылка на саму карту). Ее, как и многие другие, создали на базе открытого API Google Maps.

Карта была создана в офисе народного депутата Романа Грищука и депутата Киевсовета Ксении Семеновой. На карту также нанесены памятники в столице, связанные с рф или советским союзом.

На днях городские власти публично поддержали инициативу жителей Киева по переименованию памятных знаков или любых названий, связанных со страной-агрессором или ее союзниками. Этот вопрос депутаты будут рассматривать на следующем заседании.

По словам секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, переименование точно коснется улиц Московской, Героев Сталинграда, бульвара Дружбы Народов, станций киевской подземки Героев Днепра и Минской.

Ожидается, что в ближайшее время на сайте Киевсовета появится официальный перечень объектов с предложенными вариантами новых названий.