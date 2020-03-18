На платформе Prometheus появился онлайн-курс «Коронавирусная инфекция: факты против паники»

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Сегодня на украинской образовательной платформе Prometheus стартует новый онлайн-курс «Коронавирусная инфекция: факты против паники», который по словам создателей развенчивает распространенные мифы и предоставляет достоверную информацию о новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Курс создан совместно Prometheus и медицинской платформой INgenius, в нем кратко и доступно изложены важнейшие факты, собранные авторитетными учеными и международными организациями здравоохранения.

В курсе ответят на такие вопросы:

Что известно о вирусе — сколько он живет в воздухе и на поверхности предметов, какова вероятность заразиться от больного человека, что делать, чтобы обезопасить себя и близких.

Насколько опасна коронавирусная инфекция? Влияние возраста, пола, хронических заболеваний, тяжесть течения болезни.

Основные симптомы — когда оставаться дома, а когда идти к врачу.

Осложнения — от чего умирают больные и как это лечат.

Чем НЕ лечат коронавирус.

Кому не нужна маска, а кому она поможет.

Передается ли вирус от домашних животных, укусов насекомых и посылок из регионов заражения.

Основные протоколы действий в случае пребывания рядом с больным коронавирусом.

Автор курса Федор Лапий — кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика. Член экспертной группы МЗ Украины «Инфекционные болезни. Детские инфекционные болезни. Паразитология». Председатель правления «Родители за вакцинацию».

Курс подготовлен на основе данных Всемирной организации здравоохранения, Американской службы контроля инфекционных заболеваний (CDC), Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости (ECDC) и портала для врачей, работающего на принципах доказательной медицины Empendium.

Курс «Коронавирусная инфекция: факты против паники» будет доступен сегодня с 20:00 по следующей ссылке. Видеоматериалы курса также будут опубликованы на YouTube-канале INgenius с 23 марта.

Источник: Prometheus