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Національний банк України відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії

Національний банк України відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії

Національний банк України відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії

Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Таке рішення ухвалене у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Про відкриття спецрахунку повідомив Голова Національного банку України Кирило Шевченко у своєму відеозверненні зранку 24 лютого.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.

Підтримуємо Українську Армію!

Джерело: НБУ


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