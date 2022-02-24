Національний банк України відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії

Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Таке рішення ухвалене у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Про відкриття спецрахунку повідомив Голова Національного банку України Кирило Шевченко у своєму відеозверненні зранку 24 лютого.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.

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Джерело: НБУ