Нацбанк будет штрафовать банки и обменники за ограничение обмена изношенных банкнот иностранной валюты

Нацбанк запретил финансовым учреждениям отказывать клиентам в обмене поврежденных валют (кроме значительно изношенных и сильно поврежденных), если они соответствуют образцам и описаниям иностранных центральных банков, а их подлинность подтверждена использованием соответствующего оборудования.

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С валютами, имеющими признаки значительного износа (разорванные пополам, обожженные, запятнанные и т.п.), должны осуществляться операции инкассо по тарифам банков и небанковских финансовых учреждений. Список таких признаков и тарифы инкассо должны быть размещены возле кассы, в доступном для клиентов месте.

Банки и небанковские финансовые учреждения должны принимать на инкассо исключительно:

1) банкноты иностранной валюты, которые приобрели во время обращения один или нескольких признаков значительного износа/повреждения:

разорванные (разрезанные) на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

с общими загрязнениями, включая те, что вызывают люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

обожженные, прожженные, ветхие (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

имеют явные типографские недостатки;

2) банкноты, изъятые иностранным государством из оборота после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).

Банкам и небанковским учреждениям при обмене валюты также запрещается устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории иностранных стран.

В случае нарушения правил – установления собственных ограничений и отказе в обслуживании – такие действия финансовых учреждений будут расценены как потенциальные признаки мошеннической деятельности. Максимальный уровень штрафа за нарушение может достигать 400 000 гривен для банков (планируется увеличение за существенные нарушения) и до 5% от размера собственного капитала для небанковских финансовых учреждений.

Потребитель может обратиться с жалобой к руководству банка или небанковского финансового учреждения в случае нарушения, и если реакции не будет – в Национальный банк.