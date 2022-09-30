Нацбанк увеличивает до 100 000 грн лимит на покупку безналичной валюты под депозит и возвращает запрет Р2Р-переводов с гривневых карт на иностранные

С октября НБУ вдвое увеличит лимит на покупку валюты для размещения на депозите, снова запретит переводы с гривневых на зарубежные карты, упростит перевод средств предприятий их зарубежным филиалам, а также введет дополнительные основания для завершения валютного надзора при ввозе гуманитарной помощи.

Лимит на покупку безналичной валюты

С 1 октября ежемесячный лимит на покупку безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит увеличивается вдвое – от 50 000 до 100 000 грн (в эквиваленте). Изменения должны переориентировать спрос населения с наличной иностранной валюты на безналичную, уверенны в НБУ.

Напомним, что Нацбанк 21 июля разрешил банкам продавать гражданам безналичную иностранную валюту при условии вложения этих средств на срочный депозит. За август-сентябрь такую ​​возможность обеспечили несколько крупнейших украинских банков.

Переводы с гривневых на иностранные карты

Также с 5 октября Нацбанк возвращает запрет на Р2Р-переводы по гривневым платежным картам украинских банков на карты иностранных банков.

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Разрешили такие операции в апреле 2022 года, во время массового выезда граждан за рубеж из-за военной агрессии россии. Спустя 7 месяцев запрет возвращают, обосновав решение тем, что «роль такого инструмента для поддержки граждан за рубежом уменьшается».

В то же время НБУ отмечает увеличение рисков использования таких переводов, в качестве способа обойти ограничения на покупку валюты.

«Учитывая это, такая мера будет способствовать защите международных резервов Украины, которые важны, в частности, для бесперебойной работы экономики и для осуществления оборонных закупок, — говорится в сообщении НБУ.

Для украинцев и дальше оставляют возможность перевода средств за границу для оплаты обучения (на счета учебных заведений), лечения, транспортировки больных, расходов, связанных со смертью, а также для уплаты алиментов. Также НБУ разрешил с 1 октября переводить деньги за границу для оплаты обучения на счет юридического лица-нерезидента, наделенного полномочиями принимать средства от учебного учреждения.

Перевод средств между гривневым платежными картами украинских банков возможен, независимо от страны пребывания клиента. Кроме того, сохраняется разрешение на Р2Р-переводы с валютных платежных карт украинских банков на карты иностранных банков в пределах ежемесячного лимита в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте).

Переводы валюты для бизнеса

С 1 октября предприятия смогут переводить средства на счета своих подразделений и филиалов за рубежом только при соблюдении некоторых условий. В их числе:

совершение переводов разрешено исключительно для содержания соответствующих филиалов или подразделений;

ежемесячный объем переводов не должен превышать 25% общей суммы средств, которую бизнес перевел в 2021 году за границу для содержания его подразделений;

переводы должны производиться за счет имеющейся у бизнеса собственной иностранной валюты.

Валютный надзор при ввозе гумпомощи

По запросам банков и благотворительных фондов, Нацбанк ввел дополнительные основания для завершения валютного надзора при ввозе гуманитарной продукции. Для этого определен ряд специальных документов: декларация о перечне товаров, которые признаются гуманитарной помощью, а также документы, подтверждающие передачу или получение ввезенной гуманитарной помощи ее получателем.

Большинство нововведений начнут действовать с 1 октября 2022 года, кроме возврата запрета на Р2Р переводы с гривневых платежных карточек на карты иностранных банков — он вступает в силу с 5 октября 2022 года.

Источник: НБУ