Национальная стратегия доходов: ФОПы 3 группы получат ставку налога до 17% и обязанность использовать РРО

Правительство приняло Национальную стратегию доходов, которая предусматривает существенные изменения для упрощенной системы налогообложения. Напомним, айтишники обычно ведут дела как ФОП на 3 группе упрощенной системы налогообложения. И скоро она потеряет свою привлекательность для них. Об основных нововведениях рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

Национальная стратегия доходов ─ это план изменений в налоговой и таможенной сфере и администрировании налогов до 2030 года, которые должны обеспечить больше собственных доходов госбюджета. Согласно этой стратегии, в течение 2025-2027 годов упрощенную систему налогообложения ожидают значительные переформатирования.

ФОП

2 и 3 группы упрощенной системы налогообложения объединят в одну общую группу. Для нее будет создана дифференцированная шкала ставок налога от минимальных 3% (для торговой деятельности) до 17% (для ряда услуг). Следовательно, для сферы услуг ставка будет почти такой же, как и ставка налога на доходы физических лиц. Эти изменения будут происходить постепенно. И еще плательщики этой объединенной группы будут обязаны использовать РРО.

Для 1 группы существенно сократят перечень разрешенных видов деятельности с целью устранить высокомаржинальные сферы бизнеса. Вместо фиксированного налога введут ставку налога от фактически полученного дохода.

Фермеры-физлица 4 группы получат расширение налогооблагаемой базы вместе с внедрением налогообложения земли на основе ее массовой оценки.

Отменят положения, позволяющие не вести учет и документально подтверждать происхождение товаров в реализации. Учет станет обязательным независимо от организационно-правовой формы и/или вида деятельности плательщика. Хотя и обещают, что требования к учету будут упрощены.

Юридические лица

В течение 3-летнего переходного периода юрлица 3 и 4 группы получат увеличение ставки единого налога. Равномерно она возрастет до уровня обычной ставки налога на прибыль (18%). По окончании переходного периода юрлица не смогут находиться на упрощенной системе налогообложения.

Физические лица

Нынешнюю фиксированную ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 18% отменят. Вместо этого восстановят прогрессивную шкалу, как было раньше. Хотя окончательные параметры еще не утверждены, планируется ввести одну или две значительно более высокие ставки НДФЛ для лиц с высокими доходами.

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Будут пересмотрены все льготы по НДФЛ.

Минимальный необлагаемый доход планируют заменить предоставлением персональной социальной помощи.

И другие планы

Планируется пересмотреть и сократить налоговые льготы, в частности, по налогу на прибыль.

Ставки акцизов постепенно повысят до минимальных ставок ЕС.

Планируется провести реформы ГНС и Гостаможслужбы.

Льготное налогообложение импорта гармонизируется с нормами ЕС.

Возобновят документальные проверки.