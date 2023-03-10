Назад в 80-е. Вышла AmigaOS 3.2.2 для оригинальных компьютеров Amiga с процессорами Motorola 68000

Компьютеры Amiga уже давно не выпускаются, однако небольшая команда разработчиков и тестировщиков все еще работает над AmigaOS. Свежее обновление AmigaOS 3.2.2 включает новые функции и исправление ошибок.

Компания Hyperion Entertainment недавно объявила о выпуске второго обновления для AmigaOS 3.2, предназначенной для работы на классических компьютерах Amiga с процессорами Motorola серии 68000. Компании Commodore больше не существует, а история бренда Amiga представляет собой путаницу приобретений, продаж и судебных исков. Текущий владелец обладает «бессрочной всемирной лицензией» на AmigaOS.

Обновление выходит более чем через год после AmigaOS 3.2.1, выпущенного Hyperion в декабре 2021 года. Вместо того чтобы использовать архитектуру процессора PowerPC, как AmigaOS 4, Amiga 3.2, вышедшая через 28 лет после версии 3.1, по-прежнему сохраняет совместимость с компьютерами Amiga и функции оригинальной ОС.

Исходный код AmigaOS 3.1 просочился в сеть в 2015 году, а разработка Amiga 3.2 заняла более двух лет «интенсивной и неустанной работы» команды из более чем 60 участников. Новая версия включала интеграцию набора инструментов ReAction, поддержку образов дисков .adf, встроенную справку, онлайн-документацию и многое другое.

Первое обновление для AmigaOS 3.2 было в основном исправлением ошибок. Также оно включало некоторые косметические улучшения, поддержка давнего языка программирования Rexx в новом текстовом редакторе и другие изменения. С момента выпуска AmigaOS 3.2.1 разработчики и тестировщики ссистемі работали над исправлением еще большего количества ошибок и внедрением некоторых новых функций.

Изменения в AmigaOS 3.2.2 включают несколько улучшений в текстовом редакторе, идентификатор версии для процессоров 68060 и улучшенную обработку файлов значков. AmigaOS 3.2.2 теперь может сосуществовать с предыдущими версиями ОС благодаря поддержке загрузчика Kickstart. Некоторые функции были переработаны, в частности, для большей стабильности был переделан RAM-диск.

AmigaOS 3.2.2 доступна для загрузки на сайте Hyperion и предназначена владельцам официальной лицензионной AmigaOS 3.2. У компании также есть магазин мерча на тему AmigaOS.

Источник: TechSpot