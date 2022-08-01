НБУ: Объемы безналичных расчетов в Украине растут, несмотря на войну [инфографика]

НБУ сообщил, что в мае текущего года количество операций (безналичных и обналичивания) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами составило 637 млн, а их сумма – 573,7 млрд грн. По сравнению с довоенным январем 2022 года количество операций уменьшилось несущественно (на 3,4%), в то же время их сумма выросла почти на треть (на 31,5%).

В частности, в Украине в течение мая 2022 года с использованием платежных карточек осуществлено более 582 млн операций на сумму около 502,4 млрд грн. Это меньше на 7,5% по количеству и больше на 20,4% по сумме по сравнению с январем 2022 года. За рубежом сумма оплаты товаров в платежных терминалах торговой сети и обналичивание в банкоматах с использованием платежных карт в мае этого года составила 57,5 ​​млрд грн (в январе – около 7 млрд грн). Это объясняется значительным количеством граждан, вынужденных временно уехать из Украины из-за войны.

Что касается безналичных операций с платежными картами, в мае этого года, если сравнить с январем, их количество уменьшилось лишь на 2,3% – до 588 млн, а сумма выросла на 43,0% – до 395,0 млрд грн. В условиях войны украинцы продолжали отдавать предпочтение безналичным операциям с платежными карточками. Так, в мае 2022 года доля безналичных операций с использованием платежных карт по сумме составила почти 69% в общем объеме операций с платежными картами (в январе 2022 года этот показатель составил 63%). В то же время доля по количеству осталась почти неизменной – 92% (за январь 2022 – 91%). То есть 92 из 100 операций с карточками были безналичными.

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Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в мае 2022 года по-прежнему больше всего операций с использованием карт приходилось: по количеству – на расчеты в торговой сети – 53,9% (или 317 млн), их сумма составила почти четверть всех безналичных операций (24,5%); по сумме – на переводы с карты на карту – 57% (или 225,2 млрд грн), их количество составило 14%.

Оплата товаров и услуг в интернете в мае 2022 года составила чуть более четверти по количеству (27%) и шестую часть по сумме (16,2%) всех безналичных операций с платежными карточками. Это почти 64 млрд. грн.

Средняя сумма одной операции в мае 2022 составляла:

в торговой сети – 306 грн (в январе 2022 года – 260 грн),

по переводу с карты на карту – 2 709 грн (в январе 2022 года – 1507 грн),

по оплате товаров и услуг в сети Интернет – 404 грн (в январе 2022 года – 392 грн).

По итогам мая 2022 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 103,6 млн шт. Это на 13% больше по сравнению с довоенным январем 2022 года.

В мае 2022 года по сравнению с январем этого года произошло уменьшение количества платежных карт, с которыми ежемесячно осуществлялись расходные операции. Их количество уменьшилось на 11% – с 48,2 млн шт. в январе до 42,8 млн. шт. в мае.

Несмотря на сокращение общего количества бесконтактных и токенизированных платежных карт (на 6% и 15% соответственно), их популярность среди украинцев очень высока. Общая доля бесконтактных и токенизированных платежных карт среди всех активных карт составляет 60% (в январе этого года – 58%).

В целом на сегодняшний день токенизирована примерно каждая шестая активная платежная карта (в начале января – примерно каждая седьмая); бесконтактной – примерно каждая вторая (как и в начале января).

Как следствие, менее пятой части операций (18,2% по сумме и 16% по количеству) осуществлялось в торговой сети с физическим считыванием данных с носителя карты. Остальные операции были бесконтактными (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов). Их сумма в мае составила 79,2 млрд грн.

Из-за войны количество активных POS-терминалов в торговой и сервисной сетях в мае по сравнению с январем уменьшилось на 13,7% (до 331,5 тыс. шт.), а количество банкоматов – на 16,6% (до 15,3 тыс.). шт.). Также сократилось количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, до 273,2 тыс. – на 13%, если сравнивать май с январем.

В то же время для компенсации сокращения сети POS-терминалов и уменьшения расходов бизнеса на их установку банки, платежные системы и небанковские финансовые учреждения сегодня предлагают ряд технологических решений, позволяющих принимать безналичные платежи с использованием платежных карт даже без использования физических POS-терминалов. Это, в частности, такие сервисы, как: POS PHONE – от Visa; QR-код, NFC-метка, приложение Терминал – от АО КБ ПРИВАТБАНК; RaiPos – от АО Райффайзен Банк; Smart Оп!лата – от АО ПУМБ; STARKASA – от Киевстар; ЖАБКА – от Mastercard; СберPAY – от АО Сбербанк; ПОРТМОНЕ – ООО ФК МБК.

Источник: НБУ