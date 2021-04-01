НБУ: В Україні запрацює японська платіжна система JCB Payment System





Національний банк України повідомив про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної карткової системи JCB Payment System (Японія). Міжнародна карткова платіжна система JCB Payment System надаватиме в Україні послуги еквайрингу, видачі готівки та оплати товарів і послуг за платіжними картками системи.

JCB Payment System стала п’ятою в Україні міжнародною картковою платіжною системою, платіжною організацією якої є нерезидент. Це найбільша платіжна система Японії та одна із семи провідних платіжних систем світу. Вона посідає третє місце серед усіх карткових платіжних систем за кількістю точок приймання карток.

На думку НБУ, прихід провідного світового гравця розширить можливості отримання послуг на платіжному ринку України. Також це сприятиме налагодженню тісніших відносин між Україною та Японією.

Перелік усіх платіжних систем, відомості про яких унесено до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, можна знайти за наступним посиланням.

Джерело: НБУ