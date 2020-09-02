НБУ выводит из обращения монету номиналом 25 копеек (и старые банкноты до 2003 года) с 1 октября 2020 года





Национальный банк Украины презентовал будущие изменения в банкнотно-монетном ряде гривны, направленные на дальнейшее упорядочение денежного обращения национальной валюты и упрощение расчетов. В частности, монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов, введенные в обращение до 2003 года, перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами и будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года. НБУ также будет активнее выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.

Об этом сегодня во время прес-брифинга объявил заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.

«Мы продолжаем наводить порядок в наличном обращении и приводить его к мировым стандартам. Главная цель наших решений — упростить наличные расчеты и повысить их удобство для пользователей. Также мы заботимся об экономической целесообразности и повышении качества наличных в обращении. В результате банкнотно-монетный ряд гривны сократится с 17 номиналов до 12. Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот, что соответствует международной практике», — отметил заместитель Председателя Национального банка.

В данный момент монеты номиналом 25 копеек не размениваются из-за изъятия из обращения монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, которое произошло в прошлом году. Благодаря их изъятию из обращения эта проблема решится.

Банкноты старого образца, введенные в оборот до 2003 года, уже почти не выполняют свою функцию платежного средства. Сейчас в их остается около 1,8% от общего количества банкнот в обращении. В течение трех последних лет их объем в обращении почти не изменился. То есть граждане ими почти не рассчитываются, эти банкноты не инкассируются и к банкам не поступают.

В НБУ отметили, что благодаря предложенным изменениям расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение банкнот и монет снизятся.

Как отметил директор Департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко, монеты номиналом 25 копеек и все старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, перестанут быть платежным средством в Украине через месяц — с 1 октября 2020 года.

«С этой даты их не будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк станет изымать их из наличного обращения. То есть с 1 октября 2020 все магазины, рестораны, сфера быта должны прекратить их принимать, а остатки таких монет и банкнот — до 16 октября сдать в кассы банков Украины для зачисления на счета», — пояснил он.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет: во всех украинских банках — в течение одного года с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2021 года включительно; в НБУ и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) — в течение трех лет с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2023 года включительно.

Кроме того, Национальный банк с 1 октября 2020 года будет активнее изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и оборотные монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета). Попадая в банки, они не будут больше возвращаться в оборот, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк.

В отличие от устаревших банкнот и монет номиналом 25 копеек, банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года, пока останутся действительным платежным средством. Ими можно будет рассчитываться, их не нужно специально обменивать. В то же время постепенно в обращении их будет становиться все меньше, а их место займут соответствующие «серебристые» монеты номиналом 1 и 2 гривны образца 2018 выпуска.

Источник: НБУ