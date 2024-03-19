«Не нужен вам геймдев, станьте лучше сантехником»: босс студии-разработчика DUSK дал советы новичкам

Руководитель компании New Blood Interactive Дэйв Ошри довольно резко высказался о ситуации в геймдеве: если вы новичок, то начинать надо было еще 10 лет назад. Соответственно, лучше найти «настоящую работу и стать сантехником».

Об этом он рассказанный в интервью для PC Gamer.

Студия New Blood Interactive известна благодаря шутерам Dusk и Ultrakill. По состоянию на август 2022 года New Blood насчитывала 25 сотрудников.

По словам Дэйва Ошри, «магия исчезла» и разработчики из крупных студий больше не могут наслаждаться играми: нужно постоянно отчитываться перед кем-то, кто, в свою очередь подает отчеты другому человеку и т.д.

«Люди часто спрашивают меня: «Дэйв, если я хочу войти в геймдев, с чего мне начать?» А я говорю: Не надо. Бросай. Начинать надо было 5-10 лет назад. Пойди в профтехучилище, найди настоящую работу. Стань сантехником. Они нужны людям. Ты же не хочешь быть работником номер 356772, который отчитывается перед кем-то, кто отчитывается перед кем-то, кто отчитывается перед кем-то, кто принимает решения. Это отстой. Магия исчезла. Вы больше не будете наслаждаться видеоиграми, если будете работать в большой игровой студии», — рассказал он.

Успех New Blood Interactive он же объясняет тем, что эти игры они создают для себя, не гонятся за деньгами и трендами и не перед кем не отчитываются.

Power Skills For Tech. Зменшіть кількість непорозумінь на робочому місці та станьте більш ефективним у спілкуванні в мультикультурній команді. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Реєстрація на курс

«Наш девиз: «Мы ненавидим деньги». На самом деле мы не ненавидим деньги, деньги — это здорово, но если бы мы хотели денег, мы бы превратили Dusk в хоррор с крафтом и элементами употребления», — подчеркнул он.

Dusk — это бумер-шутер в стилистике 90-х. Игра использует по сравнению с играми того времени более современную схему управления и более развитый физический движок. Игра получила преимущественно высокие оценки прессы; обозреватели называли Dusk «любовным посланием» старым шутерам, отмечая, что она заслуживает внимания не только как стилизация под игры прошлой эпохи, но и как современная и самодостаточная игра.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!