Новости Игры 19.03.2024 в 17:48 comment views icon
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«Не нужен вам геймдев, станьте лучше сантехником»: босс студии-разработчика DUSK дал советы новичкам

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Руководитель компании New Blood Interactive Дэйв Ошри довольно резко высказался о ситуации в геймдеве: если вы новичок, то начинать надо было еще 10 лет назад. Соответственно, лучше найти «настоящую работу и стать сантехником».

Об этом он рассказанный в интервью для PC Gamer.

Студия New Blood Interactive известна благодаря шутерам Dusk и Ultrakill. По состоянию на август 2022 года New Blood насчитывала 25 сотрудников.

По словам Дэйва Ошри, «магия исчезла» и разработчики из крупных студий больше не могут наслаждаться играми: нужно постоянно отчитываться перед кем-то, кто, в свою очередь подает отчеты другому человеку и т.д.

«Люди часто спрашивают меня: «Дэйв, если я хочу войти в геймдев, с чего мне начать?» А я говорю: Не надо. Бросай. Начинать надо было 5-10 лет назад. Пойди в профтехучилище, найди настоящую работу. Стань сантехником. Они нужны людям. Ты же не хочешь быть работником номер 356772, который отчитывается перед кем-то, кто отчитывается перед кем-то, кто отчитывается перед кем-то, кто принимает решения. Это отстой. Магия исчезла. Вы больше не будете наслаждаться видеоиграми, если будете работать в большой игровой студии», — рассказал он.

Успех New Blood Interactive он же объясняет тем, что эти игры они создают для себя, не гонятся за деньгами и трендами и не перед кем не отчитываются.

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«Наш девиз: «Мы ненавидим деньги». На самом деле мы не ненавидим деньги, деньги — это здорово, но если бы мы хотели денег, мы бы превратили Dusk в хоррор с крафтом и элементами употребления», — подчеркнул он.

Dusk — это бумер-шутер в стилистике 90-х. Игра использует по сравнению с играми того времени более современную схему управления и более развитый физический движок. Игра получила преимущественно высокие оценки прессы; обозреватели называли Dusk «любовным посланием» старым шутерам, отмечая, что она заслуживает внимания не только как стилизация под игры прошлой эпохи, но и как современная и самодостаточная игра.

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