Немецкий HIMARS — Rheinmetall представит РСЗО GMARS на выставке Eurosatory 2024

Немецкий концерн Rheinmetall и поставщик Пентагона Lockheed Martin готовятся представить на выставке Eurosatory 2024 немецкий аналог HIMARS — GMARS, глобальную мобильную артиллерийскую ракетную систему. GMARS предлагает точную и экономически эффективную огневую поддержку на расстоянии сотен километров.
Система GMARS — это универсальная реактивная система залпового огня с двумя контейнерами ракет Установка разработана как ответ на рост спроса на реактивную артиллерию большой дальности. Проект сотрудничества между Rheinmetall и Lockheed Martin, который начался в 2023 году, готов представить результат.
Преимущества GMARS
- Высокая маневренность, способность совершать залпы на ходу
- Вместительная кабина для трех членов экипажа
- Быстрая установка без монтажных установок
- Быстрая перезагрузка при любых погодных условиях
- Инерционная навигация и поддержка GPS на малых и больших дистанциях
- Поддержка планирования нацеливания с учетом времени
- Совместимость компонентов с M270 / HIMARS и мобильными платформами HX
- Шасси Rheinmetall 8×8, способное преодолевать большие расстояния, аналогичное семейству HX на вооружении немецкой армии
Установка совместима со всеми боеприпасами для HIMARS и M270, включая ракеты ATACMS и их более современным и дальнобойным преемником PrSM. Для GMARS также разрабатывают недорогую ракету для дистанции 22 км и надводную ракету на 370+ км.
Характеристики пусковой установки
- Габариты — 9,8 х 2,5 x 3,9 м
- Вес без патронов — 31 140 кг
- Максимальный вес — до 40 т
- Скорость — до 100 км/ч
- Рабочий диапазон — 700 км
На Eurosatory 2024 Rheinmetall также планирует представить башню ПВО Skyranger 35 на шасси Leopard 2, а также ПВО Lynx KF41 Skyranger 30 и колесный танк ПВО Boxer Skyranger 30. также ожидается система связи Digitalized Brigade, включая комплекс для солдата Gladius 2.0 и платформу взаимодействия Tactical Core; семейство оружейных станций Natter, вооруженные системы Hero LM, 81-мм минометный боевой комплекс Dual Eimos, системы защиты военной техники от воздушных угроз, а также различные транспортные платформы. Выставка Eurosatory 2024 пройдет с 17 по 21 июня 2024 года в Париже.
Источник: Rheinmetall