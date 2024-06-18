Немецкий HIMARS — Rheinmetall представит РСЗО GMARS на выставке Eurosatory 2024

Немецкий концерн Rheinmetall и поставщик Пентагона Lockheed Martin готовятся представить на выставке Eurosatory 2024 немецкий аналог HIMARS — GMARS, глобальную мобильную артиллерийскую ракетную систему. GMARS предлагает точную и экономически эффективную огневую поддержку на расстоянии сотен километров.

Система GMARS — это универсальная реактивная система залпового огня с двумя контейнерами ракет Установка разработана как ответ на рост спроса на реактивную артиллерию большой дальности. Проект сотрудничества между Rheinmetall и Lockheed Martin, который начался в 2023 году, готов представить результат.

Преимущества GMARS

Высокая маневренность, способность совершать залпы на ходу

Вместительная кабина для трех членов экипажа

Быстрая установка без монтажных установок

Быстрая перезагрузка при любых погодных условиях

Инерционная навигация и поддержка GPS на малых и больших дистанциях

Поддержка планирования нацеливания с учетом времени

Совместимость компонентов с M270 / HIMARS и мобильными платформами HX

Шасси Rheinmetall 8×8, способное преодолевать большие расстояния, аналогичное семейству HX на вооружении немецкой армии

Установка совместима со всеми боеприпасами для HIMARS и M270, включая ракеты ATACMS и их более современным и дальнобойным преемником PrSM. Для GMARS также разрабатывают недорогую ракету для дистанции 22 км и надводную ракету на 370+ км.

Характеристики пусковой установки

Габариты — 9,8 х 2,5 x 3,9 м

Вес без патронов — 31 140 кг

Максимальный вес — до 40 т

Скорость — до 100 км/ч

Рабочий диапазон — 700 км

На Eurosatory 2024 Rheinmetall также планирует представить башню ПВО Skyranger 35 на шасси Leopard 2, а также ПВО Lynx KF41 Skyranger 30 и колесный танк ПВО Boxer Skyranger 30. также ожидается система связи Digitalized Brigade, включая комплекс для солдата Gladius 2.0 и платформу взаимодействия Tactical Core; семейство оружейных станций Natter, вооруженные системы Hero LM, 81-мм минометный боевой комплекс Dual Eimos, системы защиты военной техники от воздушных угроз, а также различные транспортные платформы. Выставка Eurosatory 2024 пройдет с 17 по 21 июня 2024 года в Париже.

Источник: Rheinmetall