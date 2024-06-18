Новости Military Tech 18.06.2024 в 00:54 comment views icon

Немецкий HIMARS — Rheinmetall представит РСЗО GMARS на выставке Eurosatory 2024

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайта

Немецкий HIMARS — Rheinmetall представит РСЗО GMARS на выставке Eurosatory 2024

Немецкий концерн Rheinmetall и поставщик Пентагона Lockheed Martin готовятся представить на выставке Eurosatory 2024 немецкий аналог HIMARS — GMARS, глобальную мобильную артиллерийскую ракетную систему. GMARS предлагает точную и экономически эффективную огневую поддержку на расстоянии сотен километров.

Система GMARS — это универсальная реактивная система залпового огня с двумя контейнерами ракет Установка разработана как ответ на рост спроса на реактивную артиллерию большой дальности. Проект сотрудничества между Rheinmetall и Lockheed Martin, который начался в 2023 году, готов представить результат.

Преимущества GMARS

  • Высокая маневренность, способность совершать залпы на ходу
  • Вместительная кабина для трех членов экипажа
  • Быстрая установка без монтажных установок
  • Быстрая перезагрузка при любых погодных условиях
  • Инерционная навигация и поддержка GPS на малых и больших дистанциях
  • Поддержка планирования нацеливания с учетом времени
  • Совместимость компонентов с M270 / HIMARS и мобильными платформами HX
  • Шасси Rheinmetall 8×8, способное преодолевать большие расстояния, аналогичное семейству HX на вооружении немецкой армии

Установка совместима со всеми боеприпасами для HIMARS и M270, включая ракеты ATACMS и их более современным и дальнобойным преемником PrSM. Для GMARS также разрабатывают недорогую ракету для дистанции 22 км и надводную ракету на 370+ км.

Немецкий HIMARS — Rheinmetall представит РСЗО GMARS на выставке Eurosatory 2024

Характеристики пусковой установки

  • Габариты — 9,8 х 2,5 x 3,9 м
  • Вес без патронов — 31 140 кг
  • Максимальный вес — до 40 т
  • Скорость — до 100 км/ч
  • Рабочий диапазон — 700 км

На Eurosatory 2024 Rheinmetall также планирует представить башню ПВО Skyranger 35 на шасси Leopard 2, а также ПВО Lynx KF41 Skyranger 30 и колесный танк ПВО Boxer Skyranger 30. также ожидается система связи Digitalized Brigade, включая комплекс для солдата Gladius 2.0 и платформу взаимодействия Tactical Core; семейство оружейных станций Natter, вооруженные системы Hero LM, 81-мм минометный боевой комплекс Dual Eimos, системы защиты военной техники от воздушных угроз, а также различные транспортные платформы. Выставка Eurosatory 2024 пройдет с 17 по 21 июня 2024 года в Париже.

Источник: Rheinmetall


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить