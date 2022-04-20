Nitecore UFZ100 — батарея для камер Sony, оснащённая собственным портом USB-C

Компания Nitecore разработала батарею для цифровых камер Sony, которая позволит фотографам отказаться от использования проприетарного зарядного устройства японской компании. Особенностью аккумулятора Nitecore UFZ100 является наличие встроенного порта USB-C. Таким образом, батарею можно зарядить с помощью большинства зарядных устройств и павербанков, доступных на рынке и во владении пользователей.

Батарея Nitecore UFZ100 совместима с камерами Sony A7 III, A7R III, A7R IV, A7S III, A9 (ILCE-9), A9 II, A6600, A7C, A1, FX3 и A7 IV. Но при этом она имеет немного меньшую ёмкость, чем оригинальный аккумулятор Sony NP-FZ100 – 2250 мАч против 2280 мАч. Кроме того, батарее с портом USB-C требуется почти в 2 раза больше времени для полной зарядки. Если Sony NP-FZ100 можно полностью зарядить за 2,5 часа (при использовании фирменного зарядного устройства Sony BC-QZ1 стоимостью $99,99), то восполнение запаса энергии в Nitecore UFZ100 требует уже 4 часа.

Помимо порта USB-C батарея Nitecore UFZ100 также содержит светодиодный индикатор заряда. Он мигает красным цветом в процессе зарядки и горит зелёным при достижении полного заряда. Также предусмотрена встроенная кнопка. После её нажатия индикатор демонстрирует текущий уровень заряда: более 50% – зелёный, от 10% до 50% – синий, менее 10% – красный.

Информация о цене и сроках начала продаж аккумулятора Nitecore UFZ100 пока не сообщается.

Источник: The Verge