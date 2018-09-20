НКРСИ разрешила «Укртелекому» повысить тарифы на проводную телефонную связь

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Судя по всему, в обозримом будущем украинцев ждет очередное повышение тарифов на проводную телефонную связь. Крупнейший в стране оператор фиксированной связи «Укртелеком» уже получил соответствующее разрешение НКРСИ, предполагающее двухэтапное поднятие цен. Сейчас предложение с новыми тарифами находится на утверждении в профильном комитете в Министерстве юстиции Украины.

В сообщении УНИАН директор департамента корпоративных коммуникаций «Укртелекома» Михаил Шуранов рассказал, что новые тарифы вступят в силу сразу после утверждения комитетом.

Шуранов заявил, что действующие сейчас предельные тарифы стационарную связь ниже себестоимости оказания услуги и в городах, и, в особенности, в селах, из-за чего компания постоянно несет убытки.

«Сегодня обслуживание одной телефонной линии в среднем обходится компании в 48,3 грн в городах и райцентрах (при действующих предельных тарифах НКРСИ в 43,8 грн) и 69,6 грн в селах и пгт (39,68 грн)», – отметил Михаил Шуранов.

Как отмечалось выше, тарифы будут повышать в два этапа. С 1 ноября текущего года на 17% вырастет тариф для населения в городе (от 3-7 грн), а в селах – на 18,8% (3-7 грн). С начала 2019 года для населения и юридических лиц в городах связь подорожает на 9% (2-5 грн), для сельских юридических лиц – на 12% (3-6 грн), для бюджетных учреждений – 14,7% (3-7 грн), для сельского населения тариф повысится на 18,7% (4-9 грн в зависимости от типа подключения (отдельная линия, спаренная, почасовой или без почасовой тарификации и т.п.).

Напомним, этим летом «Укртелеком» приступил к реализации проекта по замене проводной телефонной связи на мобильную от «ТриМоб».

Источник: УНИАН