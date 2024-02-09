Норвегия передаст Украине еще 10 пусковых установок ПВО NASAMS, а Финляндия предоставит военную помощь на €190 млн

Правительство Норвегии предлагает национальному парламенту заказать у компании Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) еще 10 пусковых установок и 4 центра управления огнем системы ПВО NASAMS. Это делается в дополнение к выкупу оборудования, которое уже было передано Украине. Инвестиции составляют 3,45 млрд норвежских крон (около $249,3 млн).

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — это передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими целями на малых и средних высотах. Он относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия и способен уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолёты, самолёты, крылатые ракеты и другие цели.

Вместе с тем Финляндия решила передать Украине новый пакет военной помощи на сумму €190 млн. Это уже 22-я по счету партия военной помощи от Финляндии для Украины. Общая стоимость оборонной продукции, поставленной Финляндией в Украину, достигает €1,8 млрд.

Правительство Финляндии не разглашает, что именно входит в этот пакет. Однако сообщается, он включает средства, закупленные у отечественной промышленности. При этом на поддержку Украины будет выделено отдельное финансирование в размере €30 млн.

Кроме того, Финляндия приняла решение участвовать в артиллерийской и саперной коалициях, действующих в рамках Контактной группы по обороне Украины.

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