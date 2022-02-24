Нова пошта: Ми повинні зберігати спокій, а економіку не можна зупиняти ні на мить — нашим воїнам потрібні ресурси, підтримка та впевненість

Співвласники Нової пошти зробили заяву стосовно ситуації в Україні. Вони зазначили, що всі ми повинні зберігати спокій, а економіку не можна зупиняти ні на мить — нашим воїнам потрібні ресурси, підтримка та впевненість

Вячеслав Климов, співвласник Нової пошти

Сьогодні наша країна у великій небезпеці — на нас напав підступний ворог. Нова пошта є частиною України, українського бізнесу та українського суспільства. Тому ми працюємо і намагаємося працювати якумога плідно, щоб усі ваші посилки та товари були вчасно доставлені.

Наразі у Новій пошті працюють кілька оперативних штабів. Для нас пріоритетом є безпека наших співробітників і збереження відправлень наших клієнтів. Саме в цих напрямках ми і працюємо.

Ми абсолютно впевнені у міцності наших хлопців із Збройних сил України, які зараз нас боронять.

Впевнений, нас чекає перемога. Слава Україні!

Володимир Поперешнюк, співвласник Нової пошти

Ми продовжуємо працювати там, де це можливо та безпечно для людей.

Я впевнений, що ми вистоїмо та наші хлопці дадуть достойну відсіч. Звертаюся до всіх підприємців — ми повинні зберігати спокій, працювати та продовжувати рухати економіку. Не можна зупиняти ні на мить! Нашим воїнам потрібні ресурси, наша підтримка, спокій та впевненість.

Я вірю у нашу армію. Ми переможемо!