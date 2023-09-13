«Нова пошта» теперь позволяет отправлять посылки из Польши в Украину через почтоматы InPost ─ в режиме 24/7

«Нова пошта» запустила новый сервис в Польше. Теперь документы и посылки весом до 25 кг можно отправить не только из отделения Nova Post или курьером с адреса, но и через почтоматы Inpost.

Услуга отправки через почтомат InPost доступна в режиме 24/7. Клиенты могут оформить доставку в отделение, почтомат «Нова пошта» или по адресу. Срок доставки в Украину из почтомата – 3 дня.

Как отправить посылку из Польши в Украину через почтомат InРost:

Самостоятельно упакуйте посылку в коробку. Оформите накладную на отправку в мобильном приложении Nova Post, на сайте или в личном кабинете. Оплатите отправку онлайн и получите код доступа к ячейке почтомата через SMS, на электронную почту или в приложении Nova Post. Обратите внимание, что код доступа универсален и открывает вам доступ к любому почтомату при наличии свободных ячеек. Выберите удобный для вас почтомат InРost на карте. Подойдите к почтамату и введите код доступа на экране почтомата. Или можно отсканировать QR код из приложения Nova Post. Все подсказки будут на экране почтомата. Положите посылку в ячейку почтомата, когда она откроется. После загрузки обязательно закройте ячейку.

Посылку из почтомата InPost можно отправить в течение 72 часов после оплаты. Если не отправить посылку в течение этого времени, на протяжении следующих 14 дней пользователю будут автоматически возвращены средства на карту.

Стоимость доставки из почтоматов такая же, как и из отделения Nova Post в Польше:

документы (8*38*64 см) – 40 PLN

посылка до 2 кг (8*38*64 см) – 45 PLN

посылка до 10 кг (19*38*64 см) – 65 PLN

посылка до 25 кг (41*38*64 см) – 90 PLN

До 30 сентября каждый, кто оформит накладную через мобильное приложение Nova Post для доставки через почтомат, получит скидку – 10% на доставку в Украину.