Новости Новости 13.09.2023 в 13:53

«Нова пошта» теперь позволяет отправлять посылки из Польши в Украину через почтоматы InPost ─ в режиме 24/7

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Вадим Карпусь

Автор новостей

«Нова пошта» запустила новый сервис в Польше. Теперь документы и посылки весом до 25 кг можно отправить не только из отделения Nova Post или курьером с адреса, но и через почтоматы Inpost.

Услуга отправки через почтомат InPost доступна в режиме 24/7. Клиенты могут оформить доставку в отделение, почтомат «Нова пошта» или по адресу. Срок доставки в Украину из почтомата – 3 дня.

Как отправить посылку из Польши в Украину через почтомат InРost:

  1. Самостоятельно упакуйте посылку в коробку.
  2. Оформите накладную на отправку в мобильном приложении Nova Post, на сайте или в личном кабинете.
  3. Оплатите отправку онлайн и получите код доступа к ячейке почтомата через SMS, на электронную почту или в приложении Nova Post. Обратите внимание, что код доступа универсален и открывает вам доступ к любому почтомату при наличии свободных ячеек.
  4. Выберите удобный для вас почтомат InРost на карте.
  5. Подойдите к почтамату и введите код доступа на экране почтомата. Или можно отсканировать QR код из приложения Nova Post. Все подсказки будут на экране почтомата.
  6. Положите посылку в ячейку почтомата, когда она откроется. После загрузки обязательно закройте ячейку.

Посылку из почтомата InPost можно отправить в течение 72 часов после оплаты. Если не отправить посылку в течение этого времени, на протяжении следующих 14 дней пользователю будут автоматически возвращены средства на карту.

Стоимость доставки из почтоматов такая же, как и из отделения Nova Post в Польше:

  • документы (8*38*64 см) – 40 PLN
  • посылка до 2 кг (8*38*64 см) – 45 PLN
  • посылка до 10 кг (19*38*64 см) – 65 PLN
  • посылка до 25 кг (41*38*64 см) – 90 PLN

До 30 сентября каждый, кто оформит накладную через мобильное приложение Nova Post для доставки через почтомат, получит скидку – 10% на доставку в Украину.

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