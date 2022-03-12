«Нова пошта» возобновляет доставку отправлений за границу

«Нова пошта Глобал», входящая в группу компаний «Нова пошта», с 12 марта возобновила отправку отправлений за границу, за исключением Молдовы. Теперь из любого работающего отделения можно оформить международное отправление по прежним тарифам.

Чтобы оформить международное отправление в отделении нужно:

принести отправление, но обязательно в развернутом виде, чтобы сделать его общее описание согласно таможенного законодательства и установить объявленную стоимость;

назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить отправление. Кроме того, назвать ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя;

при отправке больше, чем одной позиции, с клиентом обязательно свяжется по телефону сотрудник «Новой пошты Глобал» для заполнения инвойса для таможни.

Перед отправкой важно ознакомиться с таможенным законодательством страны, в которую хотите отправить отправление, а также помнить, что пошлины в стране получателя всегда оплачивает сам получатель.

Также заявку на международную отправку можно оформить и в личном кабинете на сайте Новой пошты. Новая пошта работает почти везде, но не всеми отделениями. Список работающих отделений меняется ежедневно, информация обновляется по следующей ссылке — https://novaposhta.ua/ru/news/rubric/2/id/10172.