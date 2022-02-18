«Нова пошта» зробила мобільне відділення з контейнера для перевезення посилок — розгортається за 5 хвилин, повністю живиться від сонця та обробляє до 10 тис. посилок на місяць

«Нова пошта» розповіла про один з останніх інноваційних проєктів — мобільне відділення на базі BDF-контейнера. Потрібно всього 5 хвилин, щоб відділення розпочало свою повноцінну роботу.

Мобільне відділення-контейнер розраховане на двох операторів і надавання звичних клієнтам послуг — приймання та видачі посилок, грошових переказів, послуги пакування тощо. Також мобільне відділення оснащене поштоматом, у якому клієнти можуть отримувати посилки 24/7. Завдяки сонячним панелям на даху воно може працювати повністю автономно, запевняють в компанії.

Продуктивність такого відділення складає до 10 тис. посилок на місяць.

«Через легкість розгортання мобільне відділення можна використовувати під час фестивалів та інших великих заходів, у найвіддаленіших куточках країни тощо. Крім того, такі відділення можуть працювати тимчасово замість стаціонарного відділення на час його ремонту» «Нова пошта»

Перше мобільне відділення «Нової пошти» розпочне свою роботу вже в березні. Де саме його воно буде розташоване, в компанії не уточнюють.

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