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Новая британская банкнота в 50 фунтов, посвященная Алану Тьюрингу, содержит множество интересных пасхалок

Новая британская банкнота в 50 фунтов, посвященная Алану Тьюрингу, содержит множество интересных пасхалок

Новая британская банкнота в 50 фунтов, посвященная Алану Тьюрингу, содержит множество интересных пасхалок


Банк Англии представил дизайн новой банкноты в 50 фунтов, которая чтит память гениального математика и дешифровщика Алана Тьюринга. Он был выбран для изображения на банкноте в июле 2019 года в знак признания его новаторской работы в области математики и информатики, а также его роли во взломе кода шифратора «Энигмы», которая использовалась Германией во Второй мировой войне.

Банкнота выполнена из полимерного материала. Она поступит в оборот с 23 июня этого года. Ее дизайн содержит множество отсылок, связанных с жизнью и наследием Тьюринга. В частности, можно увидеть технические чертежи Bombe (машины, использованной для взлома «Энигмы»); часть тикерной ленты, на которой указана дата рождения Тьюринга в двоичном формате (23 июня 1912 г.); зеленую и золотую защитную фольгу, напоминающую микрочип; а также таблицу и математические формулы из одной из самых известных работ Тьюринга.

Новая британская банкнота в 50 фунтов, посвященная Алану Тьюрингу, содержит множество интересных пасхалок

Банкнота содержит фотографию Тьюринга на фоне технических чертежей Bombe, а также изображение экспериментальной автоматической вычислительной машины

Новая британская банкнота в 50 фунтов, посвященная Алану Тьюрингу, содержит множество интересных пасхалок

День рождения Тьюринга (23 июня 1912 г.) изображен в двоичном формате на тикерной ленте. По мнению ученого, этот формат можно было использовать для ввода данных в машины

Новая британская банкнота в 50 фунтов, посвященная Алану Тьюрингу, содержит множество интересных пасхалок

Таблица и математические формулы взяты из основополагающей статьи Тьюринга 1936 года «О вычислимых числах в приложении к проблеме разрешения», в которой была представлена концепция машины Тьюринга

Новая британская банкнота в 50 фунтов, посвященная Алану Тьюрингу, содержит множество интересных пасхалок

Подпись Тьюринга взята из книги посетителей в Блетчли-парке. Цитата из интервью для The Times (11 июня 1949 г.): «Это только предвкушение того, что должно произойти, и лишь тень того, что на самом деле произойдет».

Новая британская банкнота в 50 фунтов, посвященная Алану Тьюрингу, содержит множество интересных пасхалок

Традиционная защитная нить банкноты была изменена, чтобы напоминать дизайн микрочипа, а спиральные узоры подсолнечника отдают дань уважения работам Тьюринга в области морфогенетики

Новая британская банкнота в 50 фунтов, посвященная Алану Тьюрингу, содержит множество интересных пасхалок

На оборотной стороне банкноты изображены стандартные элементы банкнот Великобритании, включая портрет королевы Елизаветы II

Помимо признания его научных достижений, Тьюринг также был выбран для появления на банкноте в знак признания его преследований со стороны правительства Великобритании за гомосексуализм. Тьюринг был открытым геем среди друзей, но в 1952 году его арестовали и обвинили в «непристойном поведении» за гомосексуальные действия, которые были незаконными в Англии и Уэльсе до 1967 года. Несмотря на изменения в законе, преследования однополых отношений продолжались в Великобритании и в следующих десятилетиях.

Тьюринг не отрицал обвинения и был осужден и приговорен к химической кастрации. Он написал в письме перед тем, как ему было предъявлено обвинение: «Без сомнения, я выйду из всего этого другим человеком, но кем точно, еще не знаю». Он умер два года спустя в возрасте 41 года, съев яблоко с добавлением цианида. Историки до сих пор расходятся во мнениях относительно того, было ли это самоубийством или случайным отравлением.

Новая британская банкнота в 50 фунтов, посвященная Алану Тьюрингу, содержит множество интересных пасхалок

Тьюринг и десятки тысяч других мужчин, осужденных за те же преступления, были посмертно помилованы начиная с 2017 года после 10-летней кампании, возглавляемой бывшим депутатом Джоном Личем (Тьюринга помиловали в декабре 2013 года, что послужило толчком для принятия закона об амнистии в 2017 году). Лич заявил, что обращение с Тьюрингом было «национальным позором и примером общества в его абсолютно худшем проявлении». Также он добавил, что выбор ученого для появления на 50 фунтовой банкноте, по крайней мере, привлечет внимание общественности к его жизни и работам.

Источник: The Verge

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