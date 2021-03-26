Новая британская банкнота в 50 фунтов, посвященная Алану Тьюрингу, содержит множество интересных пасхалок





Банк Англии представил дизайн новой банкноты в 50 фунтов, которая чтит память гениального математика и дешифровщика Алана Тьюринга. Он был выбран для изображения на банкноте в июле 2019 года в знак признания его новаторской работы в области математики и информатики, а также его роли во взломе кода шифратора «Энигмы», которая использовалась Германией во Второй мировой войне.

Банкнота выполнена из полимерного материала. Она поступит в оборот с 23 июня этого года. Ее дизайн содержит множество отсылок, связанных с жизнью и наследием Тьюринга. В частности, можно увидеть технические чертежи Bombe (машины, использованной для взлома «Энигмы»); часть тикерной ленты, на которой указана дата рождения Тьюринга в двоичном формате (23 июня 1912 г.); зеленую и золотую защитную фольгу, напоминающую микрочип; а также таблицу и математические формулы из одной из самых известных работ Тьюринга.

Банкнота содержит фотографию Тьюринга на фоне технических чертежей Bombe, а также изображение экспериментальной автоматической вычислительной машины

День рождения Тьюринга (23 июня 1912 г.) изображен в двоичном формате на тикерной ленте. По мнению ученого, этот формат можно было использовать для ввода данных в машины

Таблица и математические формулы взяты из основополагающей статьи Тьюринга 1936 года «О вычислимых числах в приложении к проблеме разрешения», в которой была представлена концепция машины Тьюринга

Подпись Тьюринга взята из книги посетителей в Блетчли-парке. Цитата из интервью для The Times (11 июня 1949 г.): «Это только предвкушение того, что должно произойти, и лишь тень того, что на самом деле произойдет».

Традиционная защитная нить банкноты была изменена, чтобы напоминать дизайн микрочипа, а спиральные узоры подсолнечника отдают дань уважения работам Тьюринга в области морфогенетики

На оборотной стороне банкноты изображены стандартные элементы банкнот Великобритании, включая портрет королевы Елизаветы II

Помимо признания его научных достижений, Тьюринг также был выбран для появления на банкноте в знак признания его преследований со стороны правительства Великобритании за гомосексуализм. Тьюринг был открытым геем среди друзей, но в 1952 году его арестовали и обвинили в «непристойном поведении» за гомосексуальные действия, которые были незаконными в Англии и Уэльсе до 1967 года. Несмотря на изменения в законе, преследования однополых отношений продолжались в Великобритании и в следующих десятилетиях.

Тьюринг не отрицал обвинения и был осужден и приговорен к химической кастрации. Он написал в письме перед тем, как ему было предъявлено обвинение: «Без сомнения, я выйду из всего этого другим человеком, но кем точно, еще не знаю». Он умер два года спустя в возрасте 41 года, съев яблоко с добавлением цианида. Историки до сих пор расходятся во мнениях относительно того, было ли это самоубийством или случайным отравлением.

Тьюринг и десятки тысяч других мужчин, осужденных за те же преступления, были посмертно помилованы начиная с 2017 года после 10-летней кампании, возглавляемой бывшим депутатом Джоном Личем (Тьюринга помиловали в декабре 2013 года, что послужило толчком для принятия закона об амнистии в 2017 году). Лич заявил, что обращение с Тьюрингом было «национальным позором и примером общества в его абсолютно худшем проявлении». Также он добавил, что выбор ученого для появления на 50 фунтовой банкноте, по крайней мере, привлечет внимание общественности к его жизни и работам.

Источник: The Verge