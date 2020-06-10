Новая электрическая зубная щетка Xiaomi MIJIA T500C стоит меньше $40
Xiaomi представила на фирменной площадке коллективного финансирования Youpin очередную новинку — MIJIA T500C Sonic Electric Toothbrush. Это улучшенная версия прошлогодней электрической зубной щетки T500 Sonic Electric Toothbrush. Устройство предлагается по цене $38.
Новая модель MIJIA T500C выделяется высокочастотным вибромотором второго поколения (до 31 000 колебаний в минуту), защитой от воды (IPX7) и поддерживает беспроводную зарядку. Заявленная производителем автономность — до 18 дней на одном заряде.
Само собой, MIJIA T500C — это умная щетка. С помощью фирменного приложения Mijia на смартфоне можно настроить устройство под себя. Кроме того, устройство отслеживает и анализирует манеру чистки, предоставляя на основе этих данных рекомендации по более эффективному уходу за зубами.
Зубная щетка MIJIA T500C оснащена специальным сенсором, который может контролировать положение, наклон и захватываемый диапазон. Щетка также способна контролировать давление, которое оказывается на зубы и десны, и просигнализирует (мигающим индикатором заряда), если надавить слишком сильно.
Щетка имеет 3 режима очистки: стандартный для ежедневной очистки, мягкий для чувствительных десен и индивидуальный режим, который настраивается через приложение.