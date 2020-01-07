Новая литий-серная батарея сможет продлить «жизнь» смартфону до пяти дней





В течение многих лет информация о литий-серных батареях периодически появляется в СМИ, но, похоже, на этот раз учёные предлагают улучшенную их конструкцию. Австралийские исследователи из Университета Монаша разработали, как они утверждают, самую эффективную на сегодняшний день литий-серную аккумуляторную батарею. Такое устройство может обеспечить автономную работу смартфона в течение пяти дней, в то время как электромобиль теоретически может проехать с ней до 1000 км. Кроме того, литий-серные аккумуляторы имеют меньшее воздействие на окружающую среду и намного дешевле в производстве.

Суть доработки австралийских учёных заключается в том, чтобы серные катоды могли справляться с более высокими нагрузками без снижения общей ёмкости, производительности и стабильности. Сейчас основная задача для них – запустить литий-серный аккумулятор в серийное производство. Многие исследователи ранее неоднократно говорили о прорыве в области аккумуляторных батарей, однако их разработки никогда не доходили до стадии финального продукта. Существуют также проблемы, связанные с выводом таких батарей на рынок, поэтому многие изобретения никогда не покидают стены лабораторий.

У команды учёных из Университета Монаша всё же есть шанс создать готовый продукт. Они получили патент на своё изобретение, а немецкий институт Фраунгофера уже выпустил тестовые экземпляры литий-серных батарей, которые будут испытываться в автомобилях и солнечных системах в Австралии в конце 2020 года. Прежде чем технология станет реальной, может пройти немало времени, но в итоге это может уменьшить количество проблем, связанных с питанием мобильных устройств и электромобилей.

Источник: Engadget