Новая мобильная Command & Conquer ─ Legions выйдет на iOS и Android до конца года

Серия Command & Conquer пополнится новой мобильной игрой. Разработчики Command & Conquer: Legions заявляют, что их проект предлагает «переосмысленную сюжетную линию», «новый подход к стратегическому игровому процессу», который «открывает бесконечные стратегические возможности» и включает в себя «знаковых героев и злодеев, фракции и огромное количество юнитов» из серии.

Игра Command & Conquer: Legions выйдет на платформах iOS и Android позже в этом году. Закрытое бета-тестирование на Android начнется уже в этом месяце в Австралии, Канаде, Франции, Мексике, Новой Зеландии и на Филиппинах.

Разработкой игры занимается компания Level Infinite, которая заключила лицензионное соглашение с владельцем прав на Command & Conquer, EA. Level Infinite также работает над Assassin’s Creed Codename Jade, мобильной частью франшизы Assassin’s Creed, и Song of Nunu, спин-оффом League of Legends.

Legions — не первая мобильная игра в серии Command & Conquer. EA выпустила более мультяшную Command & Conquer: Rivals в 2018 году, но последний раз эта игра обновлялась в App Store и Google Play в сентябре 2019 года.

Источник: The Verge