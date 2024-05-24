«Новая почта» теперь доставляет отправления между странами Европы — вес до 100 кг, срок от 2-х дней

Бренд Nova Post, под которым «Новая почта» работает в Европе, ввел новую услугу для клиентов за рубежом. Теперь можно делать отправления не только из стран Европы в Украину и наоборот, а также пересылать документы, посылки или грузы до 100 кг и между европейскими странами, где есть отделения Nova Post.

Между странами Европы Nova Post доставляет отправления в отделение, на адрес, в почтомат или в пункт выдачи посылок. Стоимость доставки зависит от веса отправления и расстояния между странами. Услуга по доставке посылок между странами Европы доступна во всех странах присутствия кроме Молдовы, Румынии и Соединенного Королевства. Срок доставки между странами составляет от 2-х дней.

На примере отправки из Польши: доставка посылки весом 2 кг в Германию в отделение Nova Post будет стоить 43 злотых, а в Испанию — 65 злотых. Плюс 10 злотых к стоимости, если воспользоваться услугой доставки посылки на адрес курьером.

Для оформления международных отправлений также доступны цифровые инструменты: мультиязычный сайт, мобильное приложение, бизнес кабинет, где клиент может не только создать посылку, но и вызвать курьера, оплатить доставку, узнать график работы и адрес ближайшего отделения или пункта выдачи посылок, а также отслеживать перемещение отправления в реальном времени.

Для получения дополнительной информации о тарифах, доставке между странами Европы или перечень запрещенных к перевозке товаров надо:

посетить сайт https://novapost.com/,

выбрать страну, из которой будет происходить отправка,

перейти в раздел Международная доставка,

выбрать раздел Отправить в другие страны.

Подробнее о доставке из Украины в Европу и тарифах можно узнать по ссылке.