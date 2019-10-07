Новая прошивка позволила разогнать процессор Raspberry Pi 4 до 2147 МГц, обеспечив прирост производительности до 50% по сравнению с номиналом





Микрокомпьютер Raspberry Pi 4 является наиболее производительным решением, чем все предыдущие модели Raspberry Pi. Но журналистам ресурса Tom’s Hardware стало интересно, насколько ещё можно повысить производительность процессора Broadcom BCM2711B0 и до какого уровня можно поднять его частоту (при базовом значении 1,5 ГГц)?

К счастью для экспериментаторов, любой микрокомпьютер Raspberry Pi достаточно легко разогнать. Это можно сделать, просто изменив несколько строк текста в файле /boot/config.txt. С помощью последней прошивки журналисты Tom’s Hardware смогли достичь частоты 2147 МГц, что, по их мнению, является новым максимумом. Предыдущая версия прошивки ограничивала максимальную частоту процессора Raspberry Pi 4 на значении 2 ГГц. Кроме того, в процессе эксперимента также удалось повысить и частоту GPU – до 750 МГц. Базовая частота составляет 500 МГц, а предыдущий результат разгона составлял 600 МГц.

В процессе тестирования было повышено напряжение питания, а для отвода тепла от чипа использовалась активная система охлаждения Pimoroni Fan Shim. Пр простое температура процессора находилась на комфортном уровне 43 градуса Цельсия, а при максимальной нагрузке она оставалась ниже порогового значения в 80 градусов, когда активируется тротлинг.

В процессе тестирования система оставалась стабильной в большинстве случаев использования. Исключение составил лишь тест Phoronix 7zip. При его запуске система каждый раз перезагружалась, не давая завершиться тесту. Вместе с тем, наблюдались заметно лучшие результаты для каждого используемого тестового приложения.

Опустим инструкцию по разгону и повышению частоты процессора Raspberry Pi 4. Тем, кому потребуется повторить процедуру, могут изучить рекомендации из первоисточника. Отметим лишь, что система позволяет повышать напряжение питания на 16 уровней, каждый из которых соответствует приросту примерно на 0,05 В. Но повышение сверх уровня 6 не приводит к дальнейшему увеличению частоты.

Журналисты сравнили производительность в трёх режимах работы: штатном (1,5 ГГц), предыдущем максимуме (2 ГГц) и новом рекордном значении (2,147 ГГц). В тесте Linpack, который измеряет вычислительные способности с помощью решения сложных уравнений, на новой рекордной частоте был достигнут результат 1280 мегафлопс. Прирост составил 7,3% по сравнению с предыдущим максимумом (2 ГГц) и 46,6% по сравнению с базовой частотой (1,5 ГГц). Также удалось выявить заметный прирост производительности при повышении частоты с 2 ГГц до 2,147 ГГц в тестах PyBench (измеряет производительность для Python), FFmpeg (компрессия видео) и Sci-kit Learn (задачи машинного обучения).

Как сообщалось выше, повышение частоты до 2,147 ГГц негативно сказалось на работоспособности теста Phoronix 7zip. Вероятно, что некоторые другие программы тоже могут плохо работать при таком режиме эксплуатации, но журналисты Tom’s Hardware пока их не выявили.

Источник: Tom’s Hardware