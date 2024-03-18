Новости Украина 18.03.2024 в 08:13 comment views icon

Новая рука: украинские бионические протезы Esper Hand позволяют пользоваться паяльником и собирать дроны — видео Минцифры

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрей Русанов

Автор сайта

Новая рука: украинские бионические протезы Esper Hand позволяют пользоваться паяльником и собирать дроны — видео Минцифры

Раненый военный ВСУ Николай после лечения в США получил бионический протез украинского производства Esper Hand, который позволил ему присоединиться к программе сборки дронов дома. Видео того, как мужчина работает, обнародовал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На записи боец умело держит паяльник и пользуется им, берет новой рукой небольшие детали и делает другие точные действия. Протез функционирует почти так же, как и обычная конечность и позволяет заниматься таким точным делом, как сборка дрона. Особенностью руки Esper Hand является возможность обучения. Со временем управление протезом улучшается, он более ловко реагирует на действия.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Михайло Федоров (@michael.fedorov)

До полномасштабного вторжения Николай был обычным электриком, он чинил павербанки, лампы и другие бытовые приборы. Умный протез позволил ему вернуться к привычной работе после ранения, только теперь он собирает дроны.

На фронте Николай был корректировщиком, а затем наводчиком артиллерии в 79-й десантно-штурмовой бригаде. Он воевал на Донецком направлении, пока не был ранен. Пятичасовая задержка с эвакуацией привела к казни конечности в январе 2023 года.

Онлайн курс з промт інжинірингу та ефективної роботи з ШІ.
Курс-інтенсив для отримання навичок роботи з ChatGPT та іншими інструментами ШІ для професійних та особистих задач, котрі допоможуть як новачку, так і професіоналу.
Записатися на курс

Человек или робот: история создания роботизированных медицинских протезов

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить