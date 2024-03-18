Новая рука: украинские бионические протезы Esper Hand позволяют пользоваться паяльником и собирать дроны — видео Минцифры

Раненый военный ВСУ Николай после лечения в США получил бионический протез украинского производства Esper Hand, который позволил ему присоединиться к программе сборки дронов дома. Видео того, как мужчина работает, обнародовал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На записи боец умело держит паяльник и пользуется им, берет новой рукой небольшие детали и делает другие точные действия. Протез функционирует почти так же, как и обычная конечность и позволяет заниматься таким точным делом, как сборка дрона. Особенностью руки Esper Hand является возможность обучения. Со временем управление протезом улучшается, он более ловко реагирует на действия.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Михайло Федоров (@michael.fedorov)

До полномасштабного вторжения Николай был обычным электриком, он чинил павербанки, лампы и другие бытовые приборы. Умный протез позволил ему вернуться к привычной работе после ранения, только теперь он собирает дроны.

На фронте Николай был корректировщиком, а затем наводчиком артиллерии в 79-й десантно-штурмовой бригаде. Он воевал на Донецком направлении, пока не был ранен. Пятичасовая задержка с эвакуацией привела к казни конечности в январе 2023 года.

Онлайн курс з промт інжинірингу та ефективної роботи з ШІ. Курс-інтенсив для отримання навичок роботи з ChatGPT та іншими інструментами ШІ для професійних та особистих задач, котрі допоможуть як новачку, так і професіоналу. Записатися на курс

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!