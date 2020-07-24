Новое защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus получило улучшенную защиту от царапин и выдерживает падения с высоты до 2 метров





Компания Corning объявила о выпуске нового защитного стекла для мобильных устройств. Новинка под названием Gorilla Glass Victus отличается улучшенной защитой от царапин (этот параметр улучшен впервые за 6 лет). Кроме того, стекло способно успешно выдерживать падения с высоты до 2 метров.

С момента выхода Gorilla Glass 3 в 2014 году защитные стекла Corning не получали существенных улучшении в плане защиты от появления царапин при воздействии ключами или монетами. Следующая версия Gorilla Glass 4 была даже хуже предшественника в этом отношении. В Gorilla Glass 5, несмотря на заявленные улучшения, не удалось достичь стойкости третьей версии, а в Gorilla Glass 6 компания сосредоточилась на других параметрах защиты.

Производитель отмечает, что защитное стекло Gorilla Glass Victus (название Gorilla Glass 7 не используется) способно одновременно хорошо противостоять падениям и царапинам без каких-либо компромиссов. Новая версия обеспечивает в 2 раза лучшую защиту от появления царапин по сравнению с Gorilla Glass 6 и в 4 раза – по сравнению с конкурирующими стёклами. Кроме того, смартфон с таким стеклом способен выдерживать падения с высоты до 2 метров. Отметим, для версий Gorilla Glass 6 и Gorilla Glass 5 этот показатель был заявлен на значениях 1,6 метра и 1,2 метра, соответственно. Так что теперь смартфон должен выживать даже при падении с высоты, соответствующей уровню плеча или уха пользователя. Также была улучшена устойчивость к повторным падениям. Теперь стекло выдерживает около 20 падений с высоты в 1 метр. Для стекла предыдущего поколения этот параметр был заявлена на значении 15 падений.

Несмотря на заявленные улучшения, новое стекло не обеспечивает полною защиту от появления царапин. При воздействии частицами грязи, песком, металлами и другими твёрдыми материалами, которые могут прикрепиться к монетам или ключам, на стекле будут появляться царапины. Это по прежнему свойственно стеклянному материалу. Тем не менее, новое стекло способствует существенному сокращению числа случаев, которые могут привести к возникновению царапин. Кроме того, многое будет зависеть от конкретных производителей. Отмечается, что один из производителей был столь впечатлён улучшением характеристик Gorilla Glass Victus по сравнению с Gorilla Glass 6, что решил наносить новое защитное стекло более тонким слоем на свои устройства, а это не способствует достижению максимальной прочности.

Источник: The Verge