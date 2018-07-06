Новый сервис позволяет создавать микросайты, которые существуют исключительно в виде ссылок

Бывший дизайнер Google Николас Житкофф, который сейчас является вице-президентом по вопросам дизайна в компании Dropbox, создал новый веб-инструмент, который он называет автономными микросайтами. Такие сайты существуют исключительно в виде ссылок.

Фактически, речь идёт об отдельных веб-страницах, которые имеют размер, сопоставимый с листом бумаги A4. На такой странице можно разместить текст, символы ASCII, смайлики. При этом страница не хранится на каком-либо сервере в видео отдельного файла или записи в базе данных. Ссылка на страницу и есть самой страницей, так как она содержит всю информацию, которая выводится на экране. Вся веб-страница существует в виде URL-адреса, сжатого с использованием алгоритма LZMA (Lempel-Ziv-Markov chain-Algorithm), который также используется в архиваторе 7-Zip для создания сжатых архивов в формате 7z. Если изменить в тексте на страницы хоть один символ, при этом изменяется и ссылка. Сжатый контент преобразуется из двоичного кода в строку символов, которая может функционировать как стандартная веб-ссылка. Фактические данные хранятся в конце ссылки после символа #. Причём, эта часть остаётся конфиденциальной, поскольку браузер обычно не отправляет этот фрагмент URL-адреса на сервер. Какие-либо инструменты редактирования текста отсутствуют, однако странице можно присвоить заголовок.

В дальнейшем такой страницей можно поделиться в соцсети Twitter или передать ссылку иным способом. Ограничение на количество доступных для отображения информации байт зависит от того, каким способом пользователь планирует делиться сайтом. Twitter и Slack позволяют передать около 4000 байт, а браузер Chrome может принять до 10000 байт. Или же можно поделиться ссылкой через QR-код, если страница занимает не более 2610 байт.

По задумке автора, такие страницы могут быть востребованы в ряде случаев. Например, этим способом передачи информации могут воспользоваться магазины, или же его можно применять, чтобы обойти ограничение на количество символов в Twitter. Предлагаемый подход позволяет создавать печатные страницы, наполненные контентом, и «значительно уменьшить размер для HTML». Очевидно, речь идёт об отказе от использования тегов языка HTML при создании простых страниц, что позволяет уменьшить их размер.

Опробовать сервис автономных микросайтов можно по адресу itty.bitty.site.

Источник: The Verge