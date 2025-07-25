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Новости Авто 25.07.2025 comment views icon

Новый электрокроссовер BYD Sealion 06 — 605 км хода, 388 л.с. и холодильник за $21 тыс.

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Новый электрокроссовер BYD Sealion 06 — 605 км хода, 388 л.с. и холодильник за $21 тыс.

Китайский BYD представил новый среднеразмерный электрический кроссовер Sealion 06. Производитель уже нескромно охарактеризовал эту новинку как «высокоэнергетический суперкроссовер». Хотя это модель начального уровня с доступной ценой, BYD обещает, что новый электромобиль не будет ощущаться как базовая модель, а предложит большой запас хода, быструю зарядку, передовые технологии и продвинутые системы безопасности.

Характеристики BYD Sealion 06

Новый BYD Sealion 06 будет доступен в виде электромобиля (EV) и плагин-гибрида (PHEV). Сегодня речь пойдет о полностью электрической версии.

Электромобиль Sealion 06 создан на базе 800-вольтовой архитектуры e-Platform 3.0 Evo. Новинку представили в трех комплектациях с одним или двумя электромоторами. Для питания используются два варианта тяговой батареи BYD Blade емкостью 65,28 или 78,72 кВт-ч.

Новий електрокросовер BYD Sealion 06 — 605 км ходу, 388 к.с. і холодильник за $21 тис.
BYD Sealion 06

Заднеприводная версия (RWD) имеет один электромотор мощностью 227 л.с. (170 кВт) или 241 л.с. (180 кВт). Со стандартной батареей емкостью 65,28 кВт-ч авто преодолевает до 520 км на одном заряде (по циклу CLTC). С большей батареей емкостью 78,72 кВт-ч запас хода возрастает до 605 км.

Полноприводная версия (AWD) сочетает задний мотор мощностью 241 л.с. с передним на 147 л.с. (110 кВт). Общая мощность составляет 388 л.с. (290 кВт), а запас хода с большей батареей заявлен до 520 км.

Sealion 06 имеет длину 4810 мм, ширину 1920 мм и высоту 1675 мм. Для сравнения, авто чуть больше Tesla Model Y.

Оснащение и интерьер

В салоне BYD Sealion 06 предлагается обновленная версия фирменного умного интерфейса DiLink 100. Информационно-развлекательная система получила 15,6-дюймовый «плавающий» дисплей, а для водителя доступен 26-дюймовый проекционный экран. Среди нестандартных для бюджетного сегмента фишек — встроенный холодильник, который может как охлаждать, так и подогревать содержимое.

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Как и большинство новых моделей BYD, кроссовер оснащен комплексной системой помощи водителю God’s Eye C Intelligent Assisted Driving. В ее распоряжении доступно 5 радаров, 12 HD-камер и 12 ультразвуковых сенсоров. Это позволяет реализовать более 30 функций безопасности: от помощи на трассе до дистанционной парковки.

Цена BYD Sealion 06 EV в Китае составляет от $21 тыс. до $23 тыс. в зависимости от конфигурации силовой установки.

Источник: electrek

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