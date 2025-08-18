Новый патч Wuchang: Fallen Feathers "запретил" убивать боссов

Патч 1.5 в Wuchang: Fallen Feathers «примирил» боссов с главным персонажем. А еще один регион существенно облегчили.

Обновление в целом изменило игру. В нем появились улучшения качества жизни — например, более быстрая анимация исцеления и обновленные кадры неуязвимости после подъема персонажа. Но главное — это изменения в сюжете и боссах, произошедшие после волн критики. Как известно, в центре истории — болезнь героини, превращающая ее тело в нечто птичье, но корректировки коснулись другого.

Теперь несколько ключевых боссов, связанных с династией Мин, больше не погибают после битвы. Вместо этого они падают истощенными и остаются на арене, иногда с новыми диалогами. Это касается генерала Чжао Юня, который неожиданно появляется как босс. Его бой теперь подается как «испытание» бессмертной души, а не как настоящая смерть.

Похожие изменения коснулись и Чжу Юцзяня, последнего правителя династии Мин. В игре он выглядит как мутировавшая драконовская версия себя, одержимая идеей бессмертия. До патча его можно было окончательно победить, но теперь он больше не умирает. После боя появляется намек, что он уединяется с женой, вместо того чтобы исчезнуть навсегда.

Обновление затронуло и окружение. В четвертом регионе игры — Worship’s Rise in Ruins — враги, которые принадлежали к династии Мин, внезапно перестали быть враждебными. Это полностью изменило атмосферу уровня, который раньше был насыщен боями, а теперь стал намного легче.

Такие изменения, вероятно, появились из-за давления китайских пользователей, которые критиковали игру за «негативное изображение» династии Мин. Это была последняя династия под властью этнических ханьцев, после которой к власти пришли маньчжуры. В игре же врагов-маньчжуров практически нет, а среди боссов есть несколько реальных исторических фигур именно из периода Мин. Поэтому многие связали решение студии с этим.

Однако не все игроки восприняли эти изменения. В Steam уже появился мод Rollback Censorship Patch, который возвращает версию 1.4. Мод уже скачали более тысячи раз. Работает он только на Steam, поэтому пользователям Game Pass вернуть старую версию не получится. Чтобы играть с модом, придется отключить автоматические обновления и запускать игру через отдельный exe-файл.

