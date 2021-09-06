Новый Renault Megane E-Tech Electric стал полностью электрическим кроссовером





Renault Megane предстал на Мюнхенском автосалоне в новом для себя типе кузова. Ранее этого популярного представителя C-класса можно было приобрести в виде 3/5-дверного хетчбека, седана, универсала, минивэна и даже купе-кабриолета. Теперь же Renault Megane с приставкой E-Tech Electric в названии является полностью электрическим кроссовером.

Новинка построена на платформе CMF-EV, она же используется в основе модели Nissan Ariya. Длина нового Megane составляет 4.21 м, при этом колесная база — 2.7 м, что позволило инженерам спроектировать просторный салон, учитывая довольно компактные размеры. Весит автомобиль 1624 кг, высота — 1.5 м, ширина — 1.77 м.

Renault Megane E-Tech является серийной версией концепта Megane eVision, о котором мы рассказывали в прошлом году. Стоит отметить, что электрокар, по большей степени, сохранил дизайн прототипа, за что можно похвалить французскую компанию. Выглядит кроссовер действительно стильно, в оформлении используется обновленный логотип компании. Автомобиль предлагается в шести расцветках, колесные диски доступны в размерах 18″ и 20″. Спереди и сзади используется полностью LED-оптика. Дверные ручки спрятаны в дверях и автоматически выдвигаются, когда владелец разблокирует Megane E-Tech.

Изменений претерпел и салон нового электромобиля. Перед водителем находится 12.3″ цифровая приборная панель (1920х720 пикселей), которая дополнена 12″ дисплеем мультимедийной системы (1250х1562 точки), вертикально расположенным по центру торпедо. В базовых версиях Megane E-Tech будет установлен 9″ экран с разрешением 1250х834 пикселя. В основе фирменной мультимедийной системы OpenR Link лежит Android Automotive, а значит владельцу автомобиля доступны различные сервисы Google. OpenR Link поддерживает получение обновлений по воздуху (FOTA). В качестве опции доступна музыкальная система Harman Kardon суммарной мощностью 410 Вт, состоящая из 9 каналов. Также в салоне есть подсветка, которая меняет цвета на протяжении дня.

Megane E-Tech может оснащаться электромотором мощностью 96 кВт (130 л.с.) с 250 Нм крутящего момента или 160 кВт (218 л.с.) с 300 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/час составляет 7.4 с, максимальная скорость — 160 км/час. Также предлагаются два варианта батарей: емкостью 40 кВт⋅ч (запас хода 300 км, WLTP) и 60 кВт⋅ч (470 км, WLTP). Аккумуляторы имеют гарантию 8 лет. Если в течение этого срока их емкость упадет ниже 70%, Renault бесплатно заменит батареи. В зависимости от модификации Megane E-Tech, поддерживается DC-зарядка мощностью до 130 кВт. Автомобиль также оснащен рядом вспомогательных систем (уровень автономности 2), включая удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон, экстренное торможение задним ходом, автоматическая парковка и прочими.

Продажи Renault Megane E-Tech Electric стартуют в марте 2022 года, заказы начнут принимать в феврале. Стоимость электрокроссовера пока не уточняют.

Источники: Renault, Motor1