Новости Military Tech 15.01.2024 в 15:45 comment views icon

Новый стартап соучредителя Petcube разрабатывает модуль автономности для FPV

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Юрій Орос

Автор новин

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Сооснователь Petcube Ярослав Ажнюк объявил на своей ФБ-странице о создании новой компании, которая называется TheFourthLaw, или «Четвертый Закон», что является отсылкой к знаменитым трем законам робототехники Айзека Азимова. Основное направление — автономность роботизированных систем.

Друзья, несколько месяцев назад я начал строить новую компанию, занимающуюся автономностью для роботизированных систем.
Компания называется Четвертый Закон / TheFourthLaw.
Я исполнительный директор, сейчас это мой основной фокус на более чем полный рабочий день.
Больше деталей чуть позже.
Первый продукт нацелен на решение одной из насущных задач сил обороны — разработку модуля автономности для FPV.

Новый стартап соучредителя Petcube разрабатывает модуль автономности для FPV

TheFourthLaw ищет мотивированных инженеров на полный рабочий день, в частности:

  • Robotics/Embedded Engineer: (C++/python, PX4/Ardupilot (iNav/BF — это плюс), ROS, опыт работы с БПЛА/робототехникой)
  • Инженер по компьютерному зрению/сенсорике (C++/python, OpenCV, Yolo, SLAM, IMU, EKF, Matlab)
  • FPV Пилот/Опс-менеджер (знаешь свое дело, быстрый, инициативный, самостоятельный).
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Brave Inventors – национальная платформа изобретателей и изобретений военного времени. Здесь можно разместить свои военные изобретения, рассказать о разработках и прототипах, найти необходимое финансирование или ментора, а также получить больше возможностей для сотрудничества с производителями, предприятиями и бизнесами. Поддержать изобретения можно по ссылке.

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