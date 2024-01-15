Новый стартап соучредителя Petcube разрабатывает модуль автономности для FPV

Сооснователь Petcube Ярослав Ажнюк объявил на своей ФБ-странице о создании новой компании, которая называется TheFourthLaw, или «Четвертый Закон», что является отсылкой к знаменитым трем законам робототехники Айзека Азимова. Основное направление — автономность роботизированных систем.

Друзья, несколько месяцев назад я начал строить новую компанию, занимающуюся автономностью для роботизированных систем.

Компания называется Четвертый Закон / TheFourthLaw.

Я исполнительный директор, сейчас это мой основной фокус на более чем полный рабочий день.

Больше деталей чуть позже.

Первый продукт нацелен на решение одной из насущных задач сил обороны — разработку модуля автономности для FPV.

TheFourthLaw ищет мотивированных инженеров на полный рабочий день, в частности:

Robotics/Embedded Engineer: (C++/python, PX4/Ardupilot (iNav/BF — это плюс), ROS, опыт работы с БПЛА/робототехникой)

Инженер по компьютерному зрению/сенсорике (C++/python, OpenCV, Yolo, SLAM, IMU, EKF, Matlab)

FPV Пилот/Опс-менеджер (знаешь свое дело, быстрый, инициативный, самостоятельный).

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