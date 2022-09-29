NukeMap — симулятор ядерного взрыва, позволяющий оценить масштаб разрушений в конкретной локации

Полезным дополнением к множеству материалов и инструкциям по выживанию на случай возможного применения россией ядерного оружия станет интерактивный симулятор NukeMap, позволяющий смоделировать применение ядерного оружия в конкретном городе и оценить масштаб разрушений. Онлайн-сервис разработал и запустил в 2011 году Алекс Веллерштейн из Американского института физики.

Как пользоваться NukeMap

Инструмент максимально прост в использовании и одновременно продуман до важных мелочей. Так, чтобы смоделировать ядерный удар (так, какие времена, такие и «игрушки»), нужно на карте указать конкретное место детонирования ядерной бомбы. Сделать это можно двумя способами: ввести название населенного пункта в соответствующее поле (в правом верхнем углу) или просто перетащить маркер на карте в нужное место. Следующий шаг — задаем тип боеприпаса. В списке доступных вариантов есть стратегическая ядерная ракета «Тополь» (ориентировочная мощность заряда составляет 800 килотонн). При этом в соответствующем поле можно вручную вписать мощность ядерного заряда. Наиболее вероятным считается применение рф так называемого тактического ядерного оружия — это заряды малой мощности 0,5-50 килотонн (для сравнения, мощность бомбы, сбросившейся на Хиросиму, составляла 25 кт).

Далее в симуляторе следует указать вариант ядерного взрыва: наземный или воздушный. Дополнительно можно установить опции Жертвы и Радиоактивные осадки. Инструмент рассчитывает и показывает радиус огненного шара, который образуется сразу после взрыва и распространяется в разные стороны эпицентра, а также радиус других поражающих факторов — взрывной волны, радиационного и теплового излучения, радиоактивных осадков. Также сервис рассчитывает ориентировочное количество жертв. Доступны также расширенные настройки, где можно изменить высоту разрыва боезаряда и другие параметры.

Наглядная визуализация последствий в случае гипотетического ядерного удара по центру Львова

Мы использовали сервис NukeMap, чтобы смоделировать последствия в случае гипотетического ядерного удара по центру Львова ракетой «Кинжал» с ядерной боеголовкой (ориентировочная мощность взрыва 25 килотонн). Такие ракеты пока остаются недостижимыми целями для имеющихся в Украине средств ПВО.

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Параметры не изменялись — выбраны стандартные значения, вписанные разработчиком, для подрыва заряда в воздухе. Радиус огненного шара (ярко-оранжевый цвет) в таком случае достигнет 220 м (мгновенная смерть), а мощная взрывная волна (красный цвет) разрушит все на своем пути в радиусе 800 м, включая капитальные бетонные здания (смертность в этой области тоже достигает 100%). Тепловая волна (светло-оранжевый цвет), вызывающая ожоги третьей степени, охватит участок радиусом 2,45 км. Радиус умеренного поражения (темно-серый цвет) с массовыми разрушениями жилых домов и пожарами оценивается в 1,83 километра, а радиус зоны слабого поражения (светло-серый цвет) взрывной волной, которая приведет к вылетам оконных стекол в домах, — 4,92 км.

Зона сильного радиационного загрязнения (ярко салатовый цвет) распространится на 1,36 км от эпицентра взрыва (доза ионизирующего излучения 5,000 мЗв; вероятна смерть примерно через 1 месяц, а 15% выживших в конце концов умрут от рака).