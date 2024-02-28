Новости Military Tech 28.02.2024 в 14:43 comment views icon

Нидерланды законтрактовали у Чехии 9 САУ DITA для Украины

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Юрій Орос

Автор новостей

Нидерланды законтрактовали у Чехии 9 САУ DITA для Украины

Нидерланды законтрактовали у Чехии 9 САУ DITA для Украины. Оружие является частью большого голландского заказа для Украины. Его будут выполнять 2 производителя оружия в Чешской Республике, среди прочего в Украину должны прибыть 100 модернизированных боевых танков Т-72.

Гаубица DITA — это современная огневая система, которая способна поражать цели за десятки километров. Украина имеет большую потребность в этом оружии. Нидерланды заказали девять таких гаубиц для Украины. В командовании вооруженных сил подчеркнули, что поддержка Украины остается наивысшим приоритетом для Нидерландов.

Ранее Нидерланды заказали у Чехии 100 зенитных установок MR-2, и, вместе с США и Данией, 100 модернизированных боевых танков Т-72.

MR-2 — это простая мобильная зенитная система, которая эффективно уничтожает беспилотники. Т-72 — танк, хорошо знакомый украинским солдатам, передаёт Defensie.nl. После того как техника пройдет испытания, она отправится в Украину.

Defence-ua передаёт, что важная деталь по САУ DITA — высокий уровень автоматизации, который позволил сократить экипаж до 2 человек, а башня имеет автоматическую подачу снарядов. Система управления огнем позволяет принимать метку цели от разведывательных БПЛА и имеет опцию выбора типа боеприпаса для поражения того или иного вида цели.

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DITA обеспечивает дальность стрельбы до 39 километров. Начальный темп ведения огня — 6 выстрелов в минуту, постоянный — 5 выстрелов в минуту, покинуть позицию эта САУ может за 45 секунд.

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