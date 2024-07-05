Обанкротилась Charge Cars, которая планировала выпустить электрическую копию ’67 Mustang с ценой $440 тыс.

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Компания Charge Cars, которая пыталась создать электрическую версию автомобиля ’67 Mustang, обанкротилась. Даже несмотря на наличие официальной лицензии от Ford и положительные публикации в прессе, компания выходит из бизнеса.

Charge Cars ’67 — это, по сути, электрическая копия Ford Shelby Mustang 1967 года. Автомобиль должен был комплектоваться аккумуляторной батареей, установленной в полу, новым стальным корпусом, современным интерьером и силовой установкой мощностью 536 лошадиных сил (400 кВт) с 1500 Нм крутящего момента. Ford даже предоставила Charge Cars лицензию на изготовление деталей собственными силами.

Единственная проблема заключалась в том, что компания так и не смогла найти покупателей на электрический ’67 Mustang. Похоже, Charge Cars так и не смогла сделать ни одной серийной версии автомобиля. Вероятно, заинтересованных клиентов отпугивала установленная цена в £350 000 (более $440 000). Из-за этого даже состоятельные покупатели теряли интерес.

«Как и многие другие в сфере электромобилей, мы недавно столкнулись с серьезными проблемами. Поэтому с глубоким прискорбием мы сообщаем вам, что по состоянию на 31 мая 2024 года Charge Cars Ltd («Компания») была передана в администрирование. Марк Смит и Стивен Корк из Cork Gully LLP были назначены совместными администраторами для управления делами, бизнесом и имуществом Компании», — говорится в заявлении.

Charge Cars является примером того, как трудно сейчас добиться успеха в автомобильной промышленности. И ситуация с компанией может стать хорошим уроком для других брендов с подобными стремлениями. Хотя в Charge Cars верят, что еще не все потеряно, а у ’67 есть будущее.

«Мы искренне верим, что это не конец 67-го, и мы ищем все возможности, чтобы вернуться на правильный путь».

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Источник: carscoops

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