Объем безналичных расчетов клиентов ПриватБанка в 2020 возрос на 31% — до 325 миллиарда гривен

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В 2020 году украинцы провели через сеть торговых терминалов ПриватБанка 1,6 млрд транзакций на сумму 325 миллиарда гривен — на 26% и 31% больше показателей 2019 года соответственно.

В ПриватБанке раскрыли еще немного интересной статистики по итогам уходящего 2020 года.

Больше всего в 2020 году клиенты банка тратили на покупку продуктов питания — объемы безналичных оплат в супермаркетах и продуктовых магазинах составили 167 млрд грн (рост на 48%).

Траты в аптеках за год увеличились на 40% — до 27 миллиардов гривен, а на одежду и обувь сократились на 1,6% — до 25 миллиардов гривен.

Больше всего покупок в 2020 году было сделано перед днем Святого Николая 18 декабря — в этот день карточками суммарно было оплачено 6 миллионов покупок, а рекорд по сумме был зафиксирован на «Черную пятницу», когда оборот в сети торговых терминалов вырос до 1,7 миллиарда.