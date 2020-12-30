Объем безналичных расчетов клиентов ПриватБанка в 2020 возрос на 31% — до 325 миллиарда гривен
В 2020 году украинцы провели через сеть торговых терминалов ПриватБанка 1,6 млрд транзакций на сумму 325 миллиарда гривен — на 26% и 31% больше показателей 2019 года соответственно.
В ПриватБанке раскрыли еще немного интересной статистики по итогам уходящего 2020 года.
- Больше всего в 2020 году клиенты банка тратили на покупку продуктов питания — объемы безналичных оплат в супермаркетах и продуктовых магазинах составили 167 млрд грн (рост на 48%).
- Траты в аптеках за год увеличились на 40% — до 27 миллиардов гривен, а на одежду и обувь сократились на 1,6% — до 25 миллиардов гривен.
- Больше всего покупок в 2020 году было сделано перед днем Святого Николая 18 декабря — в этот день карточками суммарно было оплачено 6 миллионов покупок, а рекорд по сумме был зафиксирован на «Черную пятницу», когда оборот в сети торговых терминалов вырос до 1,7 миллиарда.
«34 млн покупок более чем на 8 млрд гривен». ПриватБанк раскрыл данные о тратах своих клиентов на распродажах в «Чёрную пятницу»
- Самая низкая активность традиционно пришлась на 1 января 2020 года, когда карточками было оплачено 1,5 миллиона покупок на сумму 257 миллиона гривен.