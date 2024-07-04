Обнаружен самый старый нарративный наскальный рисунок — ему примерно 51 200 лет

Среди огромных скальных стен индонезийского острова археологи обнаружили древнейший известный пример искусства, рассказывающего историю.

Наскальный рисунок является одним из многих, найденных вблизи низменного карстового ландшафта Южного Сулавеси. Рисунок изображает три человекоподобные фигуры, взаимодействующие со свиньей. Исследователи описывают это как «загадочную сцену», которая может представлять «рассказ об охоте».

«Художник позаботился о том, чтобы расположить эти четыре отдельные фигурных образа в пространственной близости друг к другу и изобразить их взаимодействие таким образом, чтобы наблюдатель мог представить действия, происходящие между фигурами. Результатом является скомпонованная сцена, которая передает историю», — сказал Адам Брумм, автор исследования и профессор археологии в Университете Гриффита в Брисбене.

Используя новую технику определения возраста, исследовательская группа пришла к выводу, что пигмент был тщательно нанесен на скальную стену по крайней мере 51 200 лет назад. Итак, этот рисунок теперь считается древнейшим представителем повествовательного произведения искусства. Также это новый рекордсмен как древнейший известный элемент образного пещерного искусства. Обычно сюжетные композиции начали распространяться в мире примерно 14-11 тыс. лет назад. По крайней мере, так считалось раньше.

Более 35 тыс. лет назад большинство произведений искусства ограничивалось абстрактными формами без ссылки на видимый мир. Несколько сцен наскального искусства этого периода можно считать фигуративными, то есть они изображают узнаваемые фигуры и объекты из физической реальности, такие как люди и другие животные. Однако они чрезвычайно редки. Однако их в большом количестве можно найти на острове Сулавеси.

Появление нарративного искусства освещает важную веху в истории людей. Поскольку наши общества и сообщества становились более сложными, наши произведения искусства также становились более сложными — начиная с абстрактных форм и завивок, которые переросли в образные изображения, которые не только отражали реальность, но и содержали глубокий смысл.

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«Искусство Сулавеси сейчас является древнейшим известным свидетельством этого ключевого развития в истории искусства, но, вероятно, оно имело свое начало где-то в Африке, где эволюционировал наш вид», — отметил Адам Брумм.

Он добавил, люди должны были использовать подобные формы создания изображений в других частях света в эквивалентный период времени и даже раньше. Но доказательства этого либо не сохранились, либо еще не обнаружены.

Источник: iflscience