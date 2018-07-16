Очередная новинка Xiaomi… модульный диван стоимостью от $150

Как сообщается, компания Xiaomi представила новый продукт для дома. С сегментом IT новинку связывает лишь имя бренда, под которым она будет продаваться, но сама по себе она является важным элементом интерьера любого дома или квартиры. Это… диван, но не обычный, а модульный, собираемый из отдельных блоков.

Благодаря этой самой «модульности» обеспечивается высокая гибкость в конфигурировании данного мебельного изделия.

Базовая одноместная модель, которая, по сути, является обычным креслом оценивается в $150. Ее можно расширить до двухместной или трехместной, которая в максимальной конфигурации обойдется в $540.

Как видно, в качестве материала обивки используется текстиль. Сами же секции изготовлены из вспененного материала плотностью 35 кг/м3, который, по заверениям производителя, сохраняет свои свойства даже после длительного использования и не деградирует с течением времени. Каркас дивана изготовлен из водостойкой многослойной фанеры E0, а необходимую поддержку обеспечивает S-образная пружина, рассчитанная на нагрузку до 350 кг.

Сиденье характеризуется глубокой посадкой и имеет ширину 60 см, чего должно быть достаточно для того, чтобы на нем можно было не только удобно сидеть, но и лежать. Кроме того, высоту и ширину подлокотников можно подобрать из доступных опций. К тому же, в зависимости от потребностей их можно быстро снять или поставить обратно.

Источник: gizchina