Огневые испытания двигателя ракеты OmegA закончились взрывом сопла, но в целом признаны успешными





Компания Northrop Grumman провела первый большой тест своей будущей ракеты OmegA. Статические огневые испытания двигателя компания назвала успешными. Хотя на финальном этапе теста произошёл небольшой взрыв.

Двигатель первой ступени отработал 122 секунды, и уже в самом конце теста взорвалось сопло двигателя, что сопровождалось разлётом осколков. Несмотря на взрыв, конструкция ракеты осталась целой, и тест был завершён. Компания Northrop Grumman заявила, что тест прошёл успешно, несмотря на «инцидент, наблюдавшийся в самом конце теста» с участием сопла.

Компания пока не говорит, что именно пошло не так. Первоначально нужно изучить все имеющиеся данные, а уже потом предстоит делать какие-либо выводы. Отвечая на вопрос, что было бы при такой нештатной ситуации во время реального полёта, вице-президент компании Кент Ромингер сообщил, что инцидент наблюдался в самом конце работы двигателя, а «значит, вы могли иметь очень нормальный, запланированный профиль тяги». Но для того, чтобы исключить подобные происшествия во время реального полёта, и проводятся наземные тесты.

OmegA – это ракета нового поколения Northrop Grumman, созданная на основе твердотопливных ракетных ускорителей, которые использовались для запуска Space Shuttle. Компания разрабатывает ракету для отправки в космос полезных грузов для правительства США. В ноябре Northrop Grumman получил от американских ВВС $791,6 млн на дальнейшее развитие OmegA, чтобы в будущем ракета могла запустить полезные грузы для нужд национальной безопасности. Вскоре ВВС США выберут две компании для запуска всех военных спутников в период с 2022 по 2026 годы, а Northrop Grumman станет одной из четырех компаний, которые будут участвовать в тендере на эти контракты.

Источник: The Verge