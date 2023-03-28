Огонь и Вода объединяются в новом трейлере мультфильма Elemental / «Элементаль» от Pixar

Disney опубликовала новый трейлер мультфильма Elemental / «Элементаль», созданием которого занимается студия Pixar Animation.

История Elemental / «Элементаль» выводит фразу «противоположности притягиваются» на новый уровень. Действие происходит в Element City, шумном мегаполисе, населённого существами, состоящими из Воды, Земли, Огня и Воздуха. В основе сюжета – отношения между жесткой, сообразительной и вспыльчивой молодой женщиной Эмбер Люмен и веселым, жизнерадостным, плывущим по течению парнем по имени Уэйд Риппл. Дружба представителей стихий Огня и Воды бросает вызов представлениям Уэйд о мире, в котором они живут.

Мамуду Ати («Мир Юрского периода: Доминион», «Архив 81») подарил свой голос Уэйду, а Леа Льюис («Половина всего», «Нэнси Дрю») озвучивает Эмбер.

Режиссером мультфильма является Питер Сон, который работал в художественном отделе Pixar над такими популярными проектами, как «В поисках Немо» и «Суперсемейка». Сценарий фильма Elemental / «Элементаль» написала Бренда Сюэ, ранее работавшая над такими сериалами, как «Как я встретил вашу маму» и «По правде говоря». Пит Доктор, сценарист фильмов «Головоломка», «Вверх», «Душа» и «ВАЛЛ-И», выступил в роли исполнительного продюсера фильма. Питер Сон также является продюсером проекта вместе с Дениз Рим («Вверх», «Тачки 2», «История игрушек 4»).

Премьера мультфильма Elemental / «Элементаль» запланирована на 16 июня 2023 года.

Источник: collider