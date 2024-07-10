«Охматдет» нуждается в нашей помощи: подборка активных и проверенных сборов

Детская больница «Охматдет» нуждается в нашей с вами помощи после атаки россии 8 июля. Издание MC.Today собрало информацию об актуальных сборах, к которым можно присоединиться, а мы делимся ими.

Сбор средств на счета пострадавшего НДСБ «Охматдет»

Перевести средства непосредственно на счета детской больницы можно:

по реквизитам фонда https://www.ohmatdytfund.org/donate

в «Приват24» по этой ссылке

на банк monobank — https://send.monobank.ua/jar/8d72r2aWnd

Сбор от ATLAS UNITED 2024 и БФ Good Donations

Совместная инициатива ATLAS UNITED 2024 и благотворительного фонда Good Donations продолжает сбор средств, начатый в июне, для приобретения оборудования и восстановления детской больницы «Охматдет». Собранные средства направят на модернизацию этого медицинского учреждения.

Банка monobank — https://send.monobank.ua/jar/3hzWgo3g8Y

Сбор от фонда «Таблеточки» Таблеточки»

Благотворительная организация «Таблеточки» инициировала срочный сбор средств для поддержки медицинского учреждения и пациентов, которые получали там лечение.

Банка monobank — https://send.monobank.ua/jar/MT6kuUSCY

Перевести средства также можно по реквизитам:

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Код ЕГРПОУ: 38805429

IBAN: UA563209840000026007210322320

МФО: 320984

Банк: АО «ПроКредит Банк», г. Киев

Сбор от UNITED24 и monobank

Первоначальную цель совместной кампании monobank и UNITED24 собрать 100 миллионов гривен на реконструкцию больницы украинцы достигли за рекордные три часа. Учитывая такой успех, организаторы решили не останавливаться и продолжили сбор средств, чтобы не просто восстановить, но и существенно улучшить «Охматдет», превратив его в еще более современное и эффективное медицинское учреждение.

Банка monobank — https://send.monobank.ua/jar/86E35o8GcC

Сбор от «Киевстар» «Киевстар»

Компания «Киевстар» начала благотворительную кампанию в партнерстве с платформой dobro.ua. Цель этого сотрудничества — аккумулировать финансовые ресурсы, которые впоследствии направят на поддержку медицинского учреждения. Именно dobro.ua возьмет на себя ответственность за корректное и целевое перечисление собранных средств больнице.

Перевести средства можно по этим ссылкой.

Сбор от Brand Ukraine фонда «Таблеточки» Таблеточки»

Платформа Brand Ukraine в сотрудничестве с благотворительным фондом «Таблеточки» предоставляет возможность сделать пожертвование в иностранной валюте — доллары или евро доступны для взносов на их общей странице сбора средств.

Перевести средства можно по этим ссылкой.

Сбор от Украинского Совета Торговых Центров

УСТЦ собирает средства на восстановление детской больницы по реквизитам:

Код ЕГРПОУ 43601794

IBAN UA 32 328209 00000 26003000014546

в АБ «ЮЖНЫЙ» (г. Одесса)

МФО 328209

Сбор от фундации «Дом Рональда МакДональда»

Благотворительная организация «Дом Рональда МакДональда» объявила срочный сбор средств для помощи пострадавшей детской клинике.

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Перевести средства можно:

на странице Фонда — https://rmhc.org.ua/donate/

на «банку» monobank — https://send.monobank.ua/jar/4wmb5BWDq

в криптовалюте — https://rmhc-in-ua.pay.whitepay.com/donation.

Сбор от БФ «Твоя опора»

«Твоя опора», благотворительная организация, начала кампанию по сбору средств для приобретения критически важного медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов в ответ на обращение медицинского учреждения.

Перевести средства можно на:

странице фонда по этой ссылке;

«банка» monobank — https://send.monobank.ua/jar/2pP2wCQDpG

Сбор Валентины Сахно

Руководительница Graduate Business School в Kyiv School of Economics Валентина Сахно открыла сбор на кровати и матрасы для нового отделения «Охматдет».

Перевод на «банка» — https://send.monobank.ua/jar/2YwmSwaTve

Книга «100 рецептов на каждый день» за донат

В обмен на благотворительный взнос любого размера в пользу больницы «Охматдет», известный ресторатор Владимир Ярославский вместе с Ольгой Мартыновской, судьей популярного кулинарного шоу «МастерШеф», предлагают цифровую копию своего кулинарного сборника «100 рецептов на каждый день»

Купить книгу за донат можно по этой ссылке.

Просим вас поддержать инициативу и сделать свой вклад, чтобы обеспечить необходимую медицинскую помощь маленьким пациентам.