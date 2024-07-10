Новости Украина 10.07.2024 в 13:27 comment views icon

«Охматдет» нуждается в нашей помощи: подборка активных и проверенных сборов

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Игорь Панченко

Автор новостей

«Охматдет» нуждается в нашей помощи: подборка активных и проверенных сборов

Детская больница «Охматдет» нуждается в нашей с вами помощи после атаки россии 8 июля. Издание MC.Today собрало информацию об актуальных сборах, к которым можно присоединиться, а мы делимся ими.

Сбор средств на счета пострадавшего НДСБ «Охматдет»

Перевести средства непосредственно на счета детской больницы можно:

Сбор от ATLAS UNITED 2024 и БФ Good Donations

Совместная инициатива ATLAS UNITED 2024 и благотворительного фонда Good Donations продолжает сбор средств, начатый в июне, для приобретения оборудования и восстановления детской больницы «Охматдет». Собранные средства направят на модернизацию этого медицинского учреждения.

Сбор от фонда «Таблеточки» Таблеточки»

Благотворительная организация «Таблеточки» инициировала срочный сбор средств для поддержки медицинского учреждения и пациентов, которые получали там лечение.

Банка monobank — https://send.monobank.ua/jar/MT6kuUSCY

Перевести средства также можно по реквизитам:

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  • Код ЕГРПОУ: 38805429
  • IBAN: UA563209840000026007210322320
  • МФО: 320984
  • Банк: АО «ПроКредит Банк», г. Киев

Сбор от UNITED24 и monobank

Первоначальную цель совместной кампании monobank и UNITED24 собрать 100 миллионов гривен на реконструкцию больницы украинцы достигли за рекордные три часа. Учитывая такой успех, организаторы решили не останавливаться и продолжили сбор средств, чтобы не просто восстановить, но и существенно улучшить «Охматдет», превратив его в еще более современное и эффективное медицинское учреждение.

Сбор от «Киевстар» «Киевстар»

Компания «Киевстар» начала благотворительную кампанию в партнерстве с платформой dobro.ua. Цель этого сотрудничества — аккумулировать финансовые ресурсы, которые впоследствии направят на поддержку медицинского учреждения. Именно dobro.ua возьмет на себя ответственность за корректное и целевое перечисление собранных средств больнице.

  • Перевести средства можно по этим ссылкой.

Сбор от Brand Ukraine фонда «Таблеточки» Таблеточки»

Платформа Brand Ukraine в сотрудничестве с благотворительным фондом «Таблеточки» предоставляет возможность сделать пожертвование в иностранной валюте — доллары или евро доступны для взносов на их общей странице сбора средств.

  • Перевести средства можно по этим ссылкой.

Сбор от Украинского Совета Торговых Центров

УСТЦ собирает средства на восстановление детской больницы по реквизитам:

  • Код ЕГРПОУ 43601794
  • IBAN UA 32 328209 00000 26003000014546
  • в АБ «ЮЖНЫЙ» (г. Одесса)
  • МФО 328209

Сбор от фундации «Дом Рональда МакДональда»

Благотворительная организация «Дом Рональда МакДональда» объявила срочный сбор средств для помощи пострадавшей детской клинике.

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Перевести средства можно:

Сбор от БФ «Твоя опора»

«Твоя опора», благотворительная организация, начала кампанию по сбору средств для приобретения критически важного медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов в ответ на обращение медицинского учреждения.

Перевести средства можно на:

Сбор Валентины Сахно

Руководительница Graduate Business School в Kyiv School of Economics Валентина Сахно открыла сбор на кровати и матрасы для нового отделения «Охматдет».

Книга «100 рецептов на каждый день» за донат

В обмен на благотворительный взнос любого размера в пользу больницы «Охматдет», известный ресторатор Владимир Ярославский вместе с Ольгой Мартыновской, судьей популярного кулинарного шоу «МастерШеф», предлагают цифровую копию своего кулинарного сборника «100 рецептов на каждый день»

  • Купить книгу за донат можно по этой ссылке.

Просим вас поддержать инициативу и сделать свой вклад, чтобы обеспечить необходимую медицинскую помощь маленьким пациентам.

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