«Охматдет» нуждается в нашей помощи: подборка активных и проверенных сборов

Детская больница «Охматдет» нуждается в нашей с вами помощи после атаки россии 8 июля. Издание MC.Today собрало информацию об актуальных сборах, к которым можно присоединиться, а мы делимся ими.
Сбор средств на счета пострадавшего НДСБ «Охматдет»
Перевести средства непосредственно на счета детской больницы можно:
- по реквизитам фонда https://www.ohmatdytfund.org/donate
- в «Приват24» по этой ссылке
- на банк monobank — https://send.monobank.ua/jar/8d72r2aWnd
Сбор от ATLAS UNITED 2024 и БФ Good Donations
Совместная инициатива ATLAS UNITED 2024 и благотворительного фонда Good Donations продолжает сбор средств, начатый в июне, для приобретения оборудования и восстановления детской больницы «Охматдет». Собранные средства направят на модернизацию этого медицинского учреждения.
- Банка monobank — https://send.monobank.ua/jar/3hzWgo3g8Y
Сбор от фонда «Таблеточки» Таблеточки»
Благотворительная организация «Таблеточки» инициировала срочный сбор средств для поддержки медицинского учреждения и пациентов, которые получали там лечение.
Банка monobank — https://send.monobank.ua/jar/MT6kuUSCY
Перевести средства также можно по реквизитам:
- Код ЕГРПОУ: 38805429
- IBAN: UA563209840000026007210322320
- МФО: 320984
- Банк: АО «ПроКредит Банк», г. Киев
Сбор от UNITED24 и monobank
Первоначальную цель совместной кампании monobank и UNITED24 собрать 100 миллионов гривен на реконструкцию больницы украинцы достигли за рекордные три часа. Учитывая такой успех, организаторы решили не останавливаться и продолжили сбор средств, чтобы не просто восстановить, но и существенно улучшить «Охматдет», превратив его в еще более современное и эффективное медицинское учреждение.
- Банка monobank — https://send.monobank.ua/jar/86E35o8GcC
Сбор от «Киевстар» «Киевстар»
Компания «Киевстар» начала благотворительную кампанию в партнерстве с платформой dobro.ua. Цель этого сотрудничества — аккумулировать финансовые ресурсы, которые впоследствии направят на поддержку медицинского учреждения. Именно dobro.ua возьмет на себя ответственность за корректное и целевое перечисление собранных средств больнице.
- Перевести средства можно по этим ссылкой.
Сбор от Brand Ukraine фонда «Таблеточки» Таблеточки»
Платформа Brand Ukraine в сотрудничестве с благотворительным фондом «Таблеточки» предоставляет возможность сделать пожертвование в иностранной валюте — доллары или евро доступны для взносов на их общей странице сбора средств.
- Перевести средства можно по этим ссылкой.
Сбор от Украинского Совета Торговых Центров
УСТЦ собирает средства на восстановление детской больницы по реквизитам:
- Код ЕГРПОУ 43601794
- IBAN UA 32 328209 00000 26003000014546
- в АБ «ЮЖНЫЙ» (г. Одесса)
- МФО 328209
Сбор от фундации «Дом Рональда МакДональда»
Благотворительная организация «Дом Рональда МакДональда» объявила срочный сбор средств для помощи пострадавшей детской клинике.
Перевести средства можно:
- на странице Фонда — https://rmhc.org.ua/donate/
- на «банку» monobank — https://send.monobank.ua/jar/4wmb5BWDq
- в криптовалюте — https://rmhc-in-ua.pay.whitepay.com/donation.
Сбор от БФ «Твоя опора»
«Твоя опора», благотворительная организация, начала кампанию по сбору средств для приобретения критически важного медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов в ответ на обращение медицинского учреждения.
Перевести средства можно на:
- странице фонда по этой ссылке;
- «банка» monobank — https://send.monobank.ua/jar/2pP2wCQDpG
Сбор Валентины Сахно
Руководительница Graduate Business School в Kyiv School of Economics Валентина Сахно открыла сбор на кровати и матрасы для нового отделения «Охматдет».
- Перевод на «банка» — https://send.monobank.ua/jar/2YwmSwaTve
Книга «100 рецептов на каждый день» за донат
В обмен на благотворительный взнос любого размера в пользу больницы «Охматдет», известный ресторатор Владимир Ярославский вместе с Ольгой Мартыновской, судьей популярного кулинарного шоу «МастерШеф», предлагают цифровую копию своего кулинарного сборника «100 рецептов на каждый день»
- Купить книгу за донат можно по этой ссылке.
Просим вас поддержать инициативу и сделать свой вклад, чтобы обеспечить необходимую медицинскую помощь маленьким пациентам.
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