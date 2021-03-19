OnePlus 9 Pro будет поддерживать 50 Вт беспроводную зарядку

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До презентации смартфонов OnePlus 9, 9 Pro и 9R, а также смарт-часов OnePlus Watch остаются считанные дни. Компания всячески старается подогреть интерес к мероприятию, тизеря внешний вид устройств и рассказывая о сотрудничестве с производителем камер Hasselblad. Теперь же стало официально известно, что модель OnePlus 9 Pro получит поддержку фирменной 50 Вт беспроводной зарядки. Что интересно, ранее ходили слухи, что зарядка будет даже чуть медленнее — 45 Вт.

OnePlus заявляет, что смартфон сможет восполнить заряд аккумулятора от 1 до 100% за 43 минуты. Это существенный апгрейд по сравнению с 30 Вт беспроводной зарядкой в OnePlus 8 Pro, которая за 30 минут могла зарядить батарею лишь наполовину.

OnePlus 9 и 9 Pro также будут поддерживать стандартную Qi-зарядку мощностью 15 Вт. Конечно, в таком случае скорость будет гораздо меньше, зато можно будет использовать для зарядки любой Qi-аксессуар. Кроме того, новинки получат 65 Вт проводную зарядку. С ее помощью полностью зарядить устройства можно будет за 29 минут.

В смартфонах OnePlus 9 Series будет использоваться аккумулятор, состоящий из двух ячеек. Подобная технология в устройствах компании была впервые применена в модели OnePlus 8T: обе ячейки заряжаются одновременно, мощность зарядки каждой — 25 Вт. Такое решение позволяет также уменьшить нагрев внутренних компонентов девайсов.

Больше информации о новых продуктах OnePlus мы узнаем уже 23 марта.

Источник: The Verge