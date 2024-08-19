Опасная красота: викторианские книги могут содержать ядовитые красители

Яркие тканевые обложки книг викторианской эпохи могут скрывать опасность для здоровья читателей, коллекционеров и библиотекарей.

Группа ученых из Университета Липскомб (США) представила результаты своего исследования на осенней конференции Американского химического общества. Они применили три метода анализа, один из которых ранее не использовали для изучения книг, чтобы оценить наличие опасных красителей в университетской коллекции.

Абигейл Хоэрманн, студентка-химик из Университета Липскомб, отметила:

«Старые книги с токсичными красителями могут храниться в университетах, публичных библиотеках и частных коллекциях. Пользователи рискуют, если пигменты с тканевых обложек попадают на руки или в воздух при вдыхании».

Исследование началось после того, как библиотекари обратились к химическому факультету университета с просьбой проверить ярко окрашенные книги 19 — начала 20 века из библиотеки Бимана (США). Профессор Джозеф Вайнштейн-Вебб заинтересовался этой темой, узнав о предыдущих исследованиях Музея, сада и библиотеки поместья Винтертур Winterthur Museum, Garden & Library — это всемирно известный музейный комплекс в штате Делавэр, США, который включает огромную коллекцию американского декоративно-прикладного искусства, исторические сады и специализированную исследовательскую библиотеку..

Для проекта по исследованию книг Университета Липскомб команда использовала три спектроскопических метода:

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Рентгеновскую флуоресценцию (XRF) для качественной проверки наличия мышьяка или других тяжелых металлов в книжных обложках.

Оптическую эмиссионную спектроскопию с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES) для определения концентрации этих металлов.

Рентгеновскую дифракцию (XRD) для идентификации молекул пигментов, содержащих эти металлы.

Анализ показал наличие свинца и хрома в высоких концентрациях в некоторых образцах. Дальнейшие исследования показали, что эти тяжелые металлы входят в состав хромата свинца — соединения, что придает желтый цвет пигменту, который использовал Винсент ван Гог в своих картинах с подсолнухами.

Исследователи установили, что уровень тяжелых металлов в некоторых книгах превышает допустимые пределы для хронического воздействия согласно стандартам Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC) В наиболее загрязненной обложке концентрация свинца была вдвое выше нормы CDC, а хрома — почти в шесть раз.

После этих открытий библиотека Липскомб запаковала в пластиковые пакеты все яркие книги 19 века, которые еще не прошли проверку. Книги, в которых подтвердили наличие опасных красителей, также запаковали и изъяли из публичного обращения.

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Источник: Phys, Udel