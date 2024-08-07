Золото из мусора: Королевский монетный двор Британии превращает электронные отходы в драгоценности

Королевский монетный двор начал добычу золота из старых электронных плат, превращая его в изысканные украшения с помощью химического процесса.

Королевский монетный двор Англии, учреждение с более чем тысячелетней историей чеканки монет, нашло новый способ оставаться актуальным в эпоху безналичных расчетов. Они обратили внимание на проблему электронных отходов, ведь Великобритания занимает второе место в мире по их производству на душу населения.

По данным ООН, 2022 год стал рекордным по количеству электронного мусора — 62 миллиона тонн выброшенных устройств. Прогнозируют, что к 2030 году эта цифра вырастет на 32%, достигнув 82 миллионов тонн ежегодно.

Чтобы решить эту проблему, Королевский монетный двор открыл завод площадью 3700 квадратных метров в Южном Уэльсе. Здесь ежегодно перерабатывают 4000 тонн печатных плат из электронных устройств.

Завод использует технологию канадской компании Excir. Платы разбирают и погружают в экологически чистое химическое вещество, которое извлекает золото при комнатной температуре. Процесс позволяет извлечь более 99% золота из электронных отходов за считанные секунды.

Курс QA engineer від Mate academy. Станьте QA-інженером, що відповідає за технічну якість продукту. Після закінчення курсу допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Добытое золото Королевский монетный двор превращает в коллекцию украшений под названием 886. В нее входят два кулона, браслет и кольцо-печатка стоимостью от $1937 до $3805.

Анна Джессоп, исполнительный директор Королевского монетного двора, подчеркивает важность этого проекта:

«Мы не только сохраняем драгоценные металлы для будущих поколений, но и создаем новые рабочие места и возможности для переквалификации наших работников».

Напомним, ученые из Университета Вашингтона изобрели новые печатные платы, которые могли бы значительно уменьшить количество электронных отходов, попадающих на свалки. Эти платы частично превращаются в желе, что легко перерабатывается.

Курс QA engineer від Mate academy. Станьте QA-інженером, що відповідає за технічну якість продукту. Після закінчення курсу допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Источник: Newatlas, Royalmint